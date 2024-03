BBB 24: Fernanda chora e desabafa: "Vontade de falar na cara desse povo"

Em conversa com Pitel, Fernanda desabafa sobre os participantes do Big Brother Brasil 24

Fernanda caiu no choro ao desabafar com Pitel durante o início da noite desta sexta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

No Quarto Gnomo, a confeiteira falou sobre os participantes da casa mais vigiada do Brasil. "Você não tem noção das coisas que eu tenho vontade de falar na cara desse povo. Você não tem noção", começou.

Com as lágrimas rolando, ela seguiu desabafando: "Ficar se sentindo um bos**, sabe? É muito teatro, é muito teatro...E saber que esse pessoal ainda vai se dar bem, sabe? Nossa! Não é questão de desejar o mal, mas é saber que mesmo eles fazendo, eles provocando, ainda vão se dar bem".

"Porque aí não vai mais ser sobre você, né?", respondeu Pitel. "Exatamente", concordou Fernanda. Pouco depois, a sister comenta: "Sentimento de impotência".