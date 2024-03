BBB 24: Fernanda chora com aniversário da filha no Raio-X: "Estou tentando"

Fernanda chorou ao parabenizar a filha de 6 anos no vídeo diário do BBB 2

Hoje é um dia de muita emoção para Fernanda dentro do Big Brother Brasil 24, A filha da sister, Laura, está completando 6 anos de idade nesta sexta-feira, 29.

A confeiteira aproveitou o Raio-X para mandar uma mensagem para a herdeira. Em seu vídeo diário, a carioca se emocionou ao cantar 'Parabéns! Parabéns!'.

Com a voz embargada, a modelo cantou a música segurando a foto dos filhos que recebeu na ação de Páscoa que aconteceu no início da semana no BBB 24.

Fernanda começou lamentando a distância da filha: "Parabéns, minha filha, pelos seus seis aninhos de vida. Eu não estou aí com você, mas eu estou tentando muita coisa aqui pela gente. Eu queria muito estar com você, meu amor".

"Eu prometo que, quando eu sair daqui, vai ter muita coisa nova para você. Prometo que a gente vai ter uma vida nova e eu vou trazer muito presente. E vai dar tudo certo. Você é linda. Eu te amo!", finalizou.