BBB 24: Fernanda choca até seus aliados ao falar de Beatriz: ‘Fala baixo!’

Fernanda choca ao fazer comentários sobre a postura de Beatriz no BBB 24 e deixa todo mundo surpreso: ‘Corto meu braço'

A sister Fernanda fez declarações inusitadas sobre Beatriz na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Giovanna Pitel e MC Bin Laden, ela declarou que não aceita ser colocada no castigo do monstro com a rival e até cogitou agressão.

“Se você botar ela [Beatriz] comigo, eu vou embora desse programa, porque eu vou dar um soco na cara dela. Eu falei ao vivo que eu corto meu braço [se ficasse do lado dela], e você quer me botar do lado dela?”, questionou. Então, Bin repudiou: “Fala baixo!”. Pitem também ficou chocada. “Para! Meu Deus do céu”.

Fernanda ainda completou: “Tem que pegar um pote de clorofórmio (anestésico). É para abafar”. Mas Pitel não aceitou: “Não é assim, não. Meu Deus! É só deixar num cantinho. Eu não aguento”.

Pouco depois, Fernanda cogitou em como será a postura de Beatriz em sua festa do líder, que acontece nesta quarta-feira, 7. “Eu estou achando que a Bia vai querer ficar na porta para entrar primeiro na minha própria festa”, declarou. Então, Rodriguinho disse para ela não se importar com isso. “Mas tudo bem. Entendeu? Para de se preocupar com b•sua! Isso é b*sta! Sabe o que acontece com quem entra na festa? Só é filmado primeiro, pronto. Ela vai entrar na sua festa e vai ser a primeira a ver uma foto gigante sua”, afirmou.

Festa do líder

A festa do líder está de volta! As celebrações que marcam o fim da liderança voltam a acontecer semanalmente no Big Brother Brasil 24. Durante o programa ao vivo desta terça-feira, 6, Tadeu Schmidt anunciou a volta da celebração. A primeira da temporada será Fernanda, a líder terá sua festa na quarta-feira, 7.

A confeiteira escolheu o tema 'Burlesco' para curtir sua última noite de reinado ao lado dos demais participantes.

"Tenho uma notícia em primeiríssima mão para você. Você vai ser a primeira pessoa do BBB 24 a ter uma Festa do Líder", anunciou o apresentador.

Em seguida, Fernanda aproveitou para cutucar a produção do programa. "Mas não vai tocar Djavan, né?", ironizou a sister, que sempre pede as músicas do cantor, mas nunca é atendida.

"O que eu posso falar é que você vai inaugurar a temporada de festas do líder", finalizou Tadeu.