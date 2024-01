BBB 24: Fernanda chama Yasmin de planta e detona: "Sombra da Wanessa"

Em conversa com Pitel, Fernanda comentou sobre o posicionamento de Yasmin Brunet dentro do BBB 24

Durante a tarde deste domingo, 21, Fernanda opinou sobre o posicionamento de Yasmin Brunetdentro do Big Brother Brasil 24.

Em conversa com Giovanna Pitel na academia, a confeiteira contou ter dado o emoji de planta para a loira, além de chamá-la de sombra da Wanessa, sua amiga dentro do programa.

"Eu dei [emoji de] planta pra Yasmin. Porque eu não vejo ela, só vejo ela na sombra da Wanessa. E eu não falo isso nem por maldade", disse.

Em seguida, Fernanda comparou com Raquele, que já recebeu diversos votos com a justificativa de 'se mostrar pouco no jogo': "Porque, por exemplo, quem acha que a Raquele é planta, é porque não está vendo que a Raquele faz parte de um grupinho pequeno e ela é uma peça super importante dentro do grupo dela. A Yasmin é só uma dupla. E ainda é a sombra da Wanessa".

"Mas a gente também é uma dupla", comentou Pitel.

"Você não é minha sombra e nem eu sou sua sombra. Eu não dependo de você pra nada, nem você de mim. Você tem seu jeito, sua comédia. Eu tenho a minha comédia. E acabou. Eu só vejo a Yasmin atrás da Wanessa. Não vejo ela conversando, não vejo ela fazer nada", rebateu Fernanda, que ainda relembrou que Yasmin só se movimentou quando foi para o paredão e 'foi em todos os grupos se mostrar presente'. "Mas depois disso parece que ela se acomodou um pouquinho e ficou bem", finalizou.