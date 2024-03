BBB 24: Fernanda chama atenção com micro biquíni de oncinha: "Corpão!"

Fernanda elegeu um biquíni fio dental para curtir o dia na casa do BBB 24 e roubou a cena com seu corpão

Liberada do Castigo do Monstro na formação do paredão do último domingo, 17, Fernanda decidiu aproveitar o sol do Rio de Janeiro no Big Brother Brasil 24.

Na manhã desta segunda-feira, 18, a confeiteira colocou um biquíni e foi curtir o dia na piscina da casa mais vigiada do Brasil.

No Quarto Gnomo, a sister se trocou e surgiu usando um biquíni de oncinha de alcinha e com uma calcinha micro, além de sua famosa viseira preta.

Em um vídeo que tem circulado nas redes sociais, Fernanda aparece de costas ajeitando o fio dental do biquíni e logo em seguida rebolando para o espelho.

As curvas da carioca chamaram atenção e os internautas não pouparam elogios. "O corpão", disse um. "Fernanda linda", falou mais um. "Ela tem um corpo belíssimo", disparou outra.