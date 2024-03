BBB 24: Fernanda cai no choro sozinha e dispara: "Eu sou imbecil"

Sozinha no Quarto Gnomo, do BBB 24, Fernanda chora e desabafa sobre como está se sentindo no jogo

A sister Fernanda caiu no choro durante a noite desta segunda-feira, 04, no BBB 24. Sozinha no Quarto Gnomo, a sister cobriu o rosto com as mãos e disparou antes de chorar bastante. "Eu sou imbecil!", desabafou na cama.

Pouco antes, a confeiteira teve uma conversa com MC Bin Laden sobre um sonho que o funkeiro teve em que sua família estava feliz com sua participação no programa.

Ainda na noite de hoje, Beatriz convidou Fernanda para cantar 'Parabéns' para sua mãe que está fazendo aniversário fora da casa mais vigiada do Brasil. Mesmo após o convite, a carioca não saiu do quarto.

Há poucos dias, a participante também caiu no choro desabafando sobre 'as coisas que tem vontade de falar na cara desse povo'.

Fernanda conversa com Pitel

Fernanda conversava com MC Bin Laden na academia, até que Pitel chega no local. A confeiteira faz uma brincadeira com a aliada depois de vê-la de biquíni. Ao longo da tarde, a alagoana curtiu vários momentos na piscina com brothers e sisters, e foi elogiada por Lucas Henrique.

"Hm, gostosa! Eu vi você com um fio dental ali sentada", diz Fernanda. "Estava pensando. Não estava nem olhando para o meu fio dental", responde Pitel. "Não, mas você estava de costas. Dá para ver o seu fio dental", comenta Fernanda. "Que isso", reage Pitel, sorrindo. "Era só bunda e um fio vindo... Deixa o menino Wesley saber, seu cônjuge", brinca a sister, sem saber de toda polêmica que está rolando aqui fora.

"Deixa seu cônjuge saber que está deixando de fio dental para o Brasil todo assim, essa hora da tarde", diz Fernanda. Pitel devolve: "Não chegou nem na hora do desejo mais". Fernanda completa: "Nem é, não está nem com o Sol torando". Fernanda volta a falar com MC Bin Laden, aconselhando o brother a se acertar com outras pessoas da casa. "Faz uma voltinha aí. Não com o Fadas... é que esse pessoal não dá para confiar", diz ela.