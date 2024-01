BBB 24: Fernanda cai no choro e faz desabafo na casa

Confinada no BBB 24, Fernanda não segura as lágrimas ao pensar em como está sendo vista pelos outros participantes

A sister Fernanda não segurou a emoção e chorou na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 24. A estrela estava na academia quando desabafou com Luigi sobre como está se sentindo no reality show.

"Estou me sentindo uma m*", disse ela. Então, Luigi acolheu o sentimento da sister. "Só tem como subir, para afundar mais não tem como. E outra, você chegou no fundo, olha onde você está. Você já começou a subir, amor. É assim que tem que dançar", incentivou.

Com isso, ela abriu o jogo sobre como acha que está sendo vista dentro da casa. "Mais ou menos, né, brother? A casa toda já pegou rixa de mim, já me botou de falsa no programa. Todo mundo nem fala mais comigo, está ligado?", afirmou.

Por sua vez, Luigi deu um conselho para a amiga. "Olha só, Nanda. Nanda, olha o Pizane, todo mundo achou que o Pizane não ia sair, o público de fora está vendo. Dá para ver que você vai falar com as pessoas de coração, você tem um coração bom. Faça o seu. Você não tem que se sentir culpada, não, isso aqui é um jogo, tem que votar. Vagabundo leva para o coração, f* eles! Eu coloquei o Marcus no Monstro, me carregou, me carregou para o Paredão. Voltei", contou. Mesmo assim, ela disse que se sente culpada e fica se punindo.

Então, Juninho entrou na conversa e tranquilizou Fernanda. "Não dá, não tem tempo para isso. Tem que arrumar um jeito de sacudir a poeira, levanta e pensa nos seus filhos lá fora", afirmou.

Fernanda fala de Rodriguinho

Após fazer comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24, Rodriguinho levou o troco! Em conversa no quarto do líder, Fernanda zombou da aparência do cantor atualmente e o comparou com o início de sua carreira.

Reunidos com Giovanna Pitel, a dupla conversou sobre o passado de Rodriguinho, que afirmou ser muito bonito quando era mais jovem. "Eu fui um dos caras do meu grupo, do samba... Ninguém saiu em mais capa do que eu", afirmou o artista.

"Você era muito bonitinho naquela época", disparou a confeiteira, que logo em seguida zombou da aparência atual do brother. "Ele era muito bonitinho, parecia um ursinho. Mas hoje tá meio Chernobyl, né?", disse Fernanda.