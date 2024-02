BBB 24: Fernanda alfineta Yasmin Brunet: "Não ganha nada"

Na área externa da casa do BBB 24, Fernanda conversa com Yasmin Brunet sobre ela tentar ganhar a próxima liderança do reality

Na área externa da casa do BBB 24, Fernanda, Giovanna Pitel e Yasmin Brunet conversaram sobre os últimos acontecimentos do reality show. A modelo, que não conseguiu fazer o Raio-x nesta quarta-feira, 28, acabou perdendo 500 estalecas, e depois provocou outras punições, com a intenção de deixar a casa toda no 'Tá com nada'.

Podendo receber vários votos e ir para o próximo paredão, a doceira incentivou a loira a ser a nova líder do programa. "Vamos ganhar um líderzinho?", falou a sister. "Mas o próximo líder tá ferrado", respondeu Brunet.

Fernanda, então, alfinetou a modelo. "A questão não é, vamos ganhar um líderzinho? Você também não ganha nada, cara", disparou a carioca. Após ouvir a sister, Yasmin desabafou. "C******, Fernanda. Vai se f****. O que eu posso fazer? Eu tô tentando", afirmou.

Fernanda : vamo ganhar um lidinho?



Yasmin: mas o proximo lider ta ferrado



Fernanda: a questão não é, vamo ganhar um lidinho, ce também não ganha nada, cara



Yasmin: caralho fernanda, vai se fuder o que eu posso fazer? eu to tentando



Se as três se juntar elas derrubam a casa pic.twitter.com/waA1yJJCZE — art deco 🌞 🐺 (@Waldorfgron) February 28, 2024

Yasmin espera paredão

A modelo Yasmin Brunet acredita que sua vaga no paredão já está garantida na próxima votação do BBB 24. Após tomar várias punições nesta quarta-feira, 28, e planejar mais algumas para colocar a casa toda no Tá Com Nada, ela falou sobre a possibilidade em conversa com brothers.

"Eu tomando essas 500 sem propositalmente fazer umas 10 de novo, elas me botariam [no Paredão]", especulou a modelo ao ser punida por não ter feito o Raio-X por falta de tempo. E continuou: "Nesse Paredão já tô mais confirmada que o Tadeu". "Tá não...", opinou Michel.

"Tô amigo, tô com seis votos já", contabilizou ela. "Que seis, Yasmin?", questionou Pitel. "Tô com seis: Alane, Bia, Matteus, Davi, Cunhã que também tá com cara de c* e Bin, porque eu votei nele", falou a modelo. Saiba mais!