BBB 24: Fernanda alfineta Pitel e sister rebate: 'Não tenho mais grupo'

Fernanda alfinetou a assistente social ao ver a sister conversando na área externa da casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira, 22

Nesta quinta-feira, 22, na sala, Fernanda e Rodriguinho conversam sobre amenidades com os outros participantes. Os brothers analisam a quantidade de seguidores que pode ter aumentado com a participação no BBB 24.

Pitel vem da área externa em direção ao quarto. Ao ver a sister, Fernanda comenta: "Estava lá fora com seus amigos?". A assistente social retruca: "Eu estava, que eu já não tenho mais grupo, já fui posta para fora". Pitel entra no Quarto Gnomo. Rodriguinho e Fernanda ficam em silêncio na sala.

Rodriguinho reclama de aproximação de Pitel com rival

Na tarde desta quinta-feira, 22, Rodriguinho conversou com Lucas Henrique na área externada da casa do BBB 24, e confessou que está incomodado com uma situação. O cantor contou que não gostou da aproximação de Giovanna Pitel com Davi durante a festa desta última quarta-feira, 21.

"A Fernanda falou 'não, é dia de festa, deixa ela', não é questão de deixar ela, por mim, deixa ela, não é minha mulher, não é nada. O que eu estou falando é o seguinte, você ia achar legal se a Alane entra aqui no quarto e fala 'vamos, Rodriguinho, bora', com a mina que você brigou mesmo, de verdade", começou o pagodeiro.

Em seguida, Rodriguinho falou sobre Davi ser seu inimigo no jogo. "O Davi não é minha opçãozinha de voto, ele é meu inimigo, meu oponente desde o primeiro dia. Quantas vezes a gente já falou dele aqui nesse quarto e de repente ele entra aqui, ué, me desculpa, eu não sei ser time desse jeito não", desabafou.

"Você conversar, você ser educado, você trocar uma ideia, normal. Eu também faço isso com todo mundo, agora, eu não vou sair brincando com uma pessoa que é inimiga de uma pessoa do meu time. Que loucura é essa? Ainda mais ele, que faz tudo para provocar a casa inteira, tá louco?", completou o cantor.