BBB 24: Fernanda alerta brother sobre postura no jogo: "Não vou passar pano"

Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre sua postura no jogo do 'BBB 24' e alertou o brother sobre espalhar as conversas que escuta

Fernanda conversou com Giovanna Pitel e Bin Laden no Quarto Gnomo do BBB 24. Durante o papo, a sister aproveitou para alertar o funkeiro sobre passar informações para outros brothers. "Para começar, ouviu alguma coisa, não passe adiante até você ter muita certeza que isso pode te beneficiar", avisou.

Em seguida, ela apontou para Vinicius, que estava deitado em uma cama do quarto e relembrou uma conversa que ele repassou. "Ele ouviu alguma coisa sobre a Vanessa, qual o benefício que esse menino tem sobre Vanessa? Que coisa que isso influência no jogo dele? Aonde isso vai ajudar ele? Nada! Então, calasse a boca, começasse por aí", afirmou.

"Aí passou para você, meu amigo, você é maravilhoso, mas a gente também não vai passar muito pano não. Veio fazendo toda uma movimentação na Vanessa, para alertar a Vanessa, disse que viu que era coisa de dança, que não sei o que, com negócio de voto...", acrescentou a sister. "Foi o que falaram", respondeu o cantor.

Fernanda seguiu seu alerta. "Tudo bem, mas você também não ouviu. Você pegou um negócio que não beneficia nem a ele, nem a você e ainda quis alertar uma outra pessoa, porque achou que estaria ajudando ela a ficar esperta. Depois disso, você acabou descobrindo que ela não está nada bem de cabeça, então qualquer informação que chegasse a ela poderia ser um furacão, mas imagino que você não soubesse disso. Aí ela foi tomar frente diretamente com o Nizam e tomar frente diretamente com Alane e já passou para mais pessoas. Depois gerou intriga entre eles dois. Eu, de maluca, com um negócio que eu ouvi completamente errado, acabei colocando mais lenha", completou.

Fernanda chama Bin de fofoqueiro

Já se preparando para a formação do próximo paredão, Fernanda e Pitel conversam sobre as possibilidades dentro do quarto Gnomo no Big Brother Brasil 24. As participantes relembram o desentendimento entre Nizam e Bin Laden, e falam sobre a briga do funkeiro com Vanessa Lopes. Durante a conversa, Fernanda chegou a chamar o cantor de fofoqueiro. Confira!