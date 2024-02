BBB 24: Fernanda acusa MC Bin Laden de ser o 'Judas' do BBB

Em conversa com Pitel, Fernanda confessou que está se sentindo mal com "rejeição" dos brothers com ela e analisou atitudes de MC Bin Laden

Nesta segunda-feira, 19, em conversa no Quarto Gnomo com Pitel, Fernanda confessou que tem se sentido mal pela "rejeição" de outros brothers da casa. A sister também chamou MC Bin Laden de "Judas", indicando que o funkeiro é "um traidor".

"A gente tá vendo que tá havendo uma enxurrada de coisas sobre mim e não tem como não se abalar, amiga. Você não tem noção de como eu estou me sentindo. É muito difícil...", disse ela. "E uma pessoa que dormia com você, que brincava com você...", respondeu Pitel, se referindo ao MC. "É o Judas do quarto", completou Fernanda.

Pitel afirmou que votaria no brother caso ele "viesse em cima de mim", e Fernanda disse que se sentia "imbecil" por ainda não ter votado no funkeiro.

Mais tarde, as duas sisters também conversaram sobre o Queridômetro. A confeiteira compartilhou que deu o emoji de "vômito" para MC Bin Laden. "Lógico que dei vômito pra ele. Nojento, garoto nojento", afirmou.

#BBB24 Fernanda fala sobre MC Bin Laden. "A gente tá vendo que tá havendo uma enxurrada de coisas sobre mim e não tem como não se abalar, amiga. Você não tem noção de como eu estou me sentindo. É muito difícil. É o Judas do quarto". pic.twitter.com/3mBArKib0S — Lyvia no #BBB24 (@lyviasrocha) February 19, 2024

Yasmin Brunet analisa possível resultado do paredão:

A formação do Paredão deste último domingo, 18, segue rendendo assunto no BBB 24, e no Quarto Magia, Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Wanessa Camargo falaram sobre os emparedados. Durante a conversa, a modelo confessou que vai ficar 'chocada' se Fernanda, que disputa a berlinda com Deniziane e Matteus, não for a eliminada.

"Sabe qual o problema? Eles estão fazendo assim para testar grupo para ver qual grupo é mais forte. É muito burro porque não é grupo, é unidade, cara. Se a Fernanda voltar, não quer dizer que o Gnomos está voando. E na moral, se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque e o pior é que eu estou achando que ela vai voltar", afirmou a loira.

"Se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque", repetiu Wanessa. "E eu estou achando que ela vai voltar", pontuou a modelo. "É que as histórias ficam antigas, né? As histórias ficam antigas se não resolvem rápido e a Fernanda movimenta... Querendo ou não, ela não convive na casa, mas ela movimenta...", analisou a cantora.

Yasmin não concorda com a colega e rebate: "Não, ela vive numa cama, ou na academia, ou na cama. Não olha na cara de ninguém, não fala com ninguém a não ser Pitel e Rodrigo e quem ela interessa de puxar para o grupo dela comprando com o VIP, é bizarro", completou.