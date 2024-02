BBB 24: Fernanda acerta as contas com MC Bin Laden: "Fiquei muito triste"

Antes da definição do Paredão do BBB 24, Fernanda chamou MC Bin Laden para conversar e confessou que ficou chateada com o brother

Fernanda está disputando o paredão do BBB 24 desta terça-feira, 27, com Lucas Henrique e Rodriguinho, e pensando na possibilidade de ser eliminada do reality show, ela decidiu conversar com MC Bin Laden, com quem teve um desentendimento na casa.

A doceira chamou o funkeiro para deitar com ela na grama, e confessou que não gostaria de ir embora do programa com ressentimento. "Essa é a palavra que domina o meu coração, ressentimento. Eu não guardo rancor de ninguém, eu aprendi muito na minha vida errando, que isso é um sentimento que apodrece a alma", começou.

A sister, então, deixou claro que se for eliminada hoje, saíra plena, mas ressaltou que ficou chateada com o funkeiro. "Só que com certeza, existe um ressentimento. E eu fiquei esperando você, fiquei esperando. Não por orgulho, mas fiquei esperando vir de você", confessou.

Bin retrucou: "É, eu tenho essa dificuldade". "Eu entendi que você tem. Meu irmão também tem, vejo muito do meu irmão em você. Só que talvez eu não tenha tempo de esperar, então, eu vim aqui", acrescentou Fernanda.

Ela completou: "Fiquei muito triste com você, Bin. Muito triste, de verdade. Coisa que eu nem esperava que poderia ficar. Porque a gente teve uma troca desde o começo que passou de jogo, a gente conversava, trocava ideia, eu te dei palavras de afeto, de incentivo, eu te dei apoio".

Após a longa conversa, Bin se desculpa com a colega de confinamento. "Me desculpa, me perdoa", disse ele. "Eu te perdoo, não precisa de perdão, acho perdão uma palavra tão forte, sabe? Isso só pertence a Deus, eu te desculpo sim. Eu escolhi gostar de você, escolhi te acompanhar, escolhi viver isso aqui com você. Não queria que fosse diferente disso", respondeu ela.

Eles beijam a mão um do outro e continuam deitados no jardim. A doceira, então, elogia o funkeiro. "Você é um menino maravilhoso, Bin. Você é, você só troca os pés pelas mãos, mas você é maravilhoso", completou.

Vale lembrar que Fernanda e Bin deram uma afastada desde que a sister brigou com Alane.

Fernanda detona Leidy Elin

Fernanda detonou Leidy Elin durante o Sincerão desta última segunda-feira, 26, no Big Brother Brasil 24. A emparedada precisava escolher quais participantes ela Protegia, Desprezava e queria Fora do Jogo. A confeiteira falou sobre a relação com a trancista após ter sido indicada direto ao paredão pela sister que comprou o Poder Coringa.

"A relação se tornou insustentável, não vejo mais sentido nenhum tipo de aproximação. Ela pegou um momento do Líder totalmente fora de contexto, uma expressão minha, um sentimento meu e botou falas pesadas em cima do meu sentimento sem nem entender o contexto da história. É uma pessoa que quer arrumar confusão e eu não estou disposta a fazer isso com ela", disparou.