BBB 24: Fala de Fernanda traz à tona o desespero de uma mãe, diz psicóloga

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Alice Munguba analisa falas de Fernanda, do BBB 24, sobre seus filhos e comenta sobre maternidade

Confinada no BBB 24, Fernanda (33) se tornou assunto nesta semana após um desabafo com Pitel (24) sobre a maternidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Alice Munguba analisa que a fala da sister mostra o desespero que muitas mães carregam.

A especialista afirma que, em sessões clínicas, não é incomum relatos de mães que sentiram raiva ou se arrependeram de ter filhos em algum momento. Ao contrário da participante do BBB 24, outras mulheres conseguem falar sobre esse peso em sigilo, num local em que se sintam seguras.

"Não significa muitas vezes que não se ama os filhos, mas que não se sabe o que fazer quando chega ao limite. [Devemos] tomar como exemplo tantas mães que criam seus filhos sozinhas e chegam a graus de exaustão."

Munguba analisa que cuidar dos filhos sozinha é algo relativamente recente na história da sociedade. Antes, as famílias tinham mais filhos e mais convívio social, o que acabava criando uma rede de apoio maior para as mães. Agora, muitas precisam criar os herdeiros sozinhas, equilibrando com trabalho, casa e os cuidados com si mesma.

"Quando a família se resume a uma pessoa só, é uma grande sobrecarga, de que, inclusive, não só ela dê conta, como dê conta com êxito. De todas as complexidades que envolvem a educação de uma criança, ou mais de uma criança. Então, é muito", acrescenta a psicóloga da clínica Holiste Psiquiatria.

A psicóloga diz que Fernanda já desabafou algumas vezes durante o reality que não está bem consigo mesma, nem feliz. Isso torna mais fácil de chegar a exaustão, de ter dificuldade de suportar a carga. Portanto, é importante procurar ajuda profissional.

Ela explica que, na maioria dos casos, por se tratar de um diálogo íntimo, essas situações não respaldam nos filhos. Apesar disso, existem situações em que os pais usam essas falas direcionadas aos herdeiros, como se eles fossem culpados pelo sofrimento ou peso em suas vidas, e então isso pode impactar diretamente na saúde mental das crianças.

Munguba acrescenta que é interessante que a mãe tenha um momento de autocuidado e também passe algum tempo distante dos filhos —como na hora da escola, brincadeiras com os amigos—, para recuperar sua referência de mulher além da função materna. É importante que o adulto esteja estável fisica, mental e financeiramente para poder ser o suporte da família.

"O tema maternidade é um tema, por si só, muito delicado, muito sensível, porque envolve muitos fatores de alta complexidade. Além da própria educação dos filhos, envolve a complexidade do que é ser mãe e também do imaginário social e do ideal do que envolve ser uma boa mãe. Então, essa frase da Fernanda, traz à tona o desespero de uma mãe, e que geralmente não é exposto, não é dito."

