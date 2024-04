BBB 24: Ex de Lucas tenta aparição em programas da Globo, mas é esnobada

Camila Moura tentou participar de alguns programas da emissora para falar sobre a suporta traição de Lucas, mas teve seus pedidos negados

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, conquistou 3 milhões de seguidores após anunciar nas redes o fim de seu casamento depois dos constantes flertes de Buda com Pitel dentro do Big Brother Brasil 24.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do F5, a agora influenciadora tem tentado aparecer nos programas da Globo, mas vem sendo esnobada pela emissora, que não tem interesse em recebê-la.

A professora de história quis marcar presença no Mais Você e no Encontro a fim de abordar a suposta traição envolvendo Lucas, que segue confinado na casa do BBB. Mas a Globo recusou todos os pedidos com a justificativa de que o assunto já é passado dentro e fora do programa.

Ainda de acordo com o jornalista, Camila não está sendo considerada nem para uma participação no Bate-Papo BBB após a saída de Lucas. O programa recebe os eliminados assim que deixam o reality e costuma ter recados de familiares, mas nem essa possível participação está sendo levada em conta.