BBB 24: Ex de Lucas comenta rumores de que estaria namorando uma mulher

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, decidiu se pronunciar sobre os boatos de que estaria namorando uma mulher após colocar um ponto final na relação com o brother.

Confinado no Big Brother Brasil 24, Buda ainda não sabe que a historiadora declarou que o relacionamento de 15 anos acabou ao ver os constantes flertes entre o capoeirista e Pitel na casa.

No X, antigo Twitter, surgiu um rumor durante o final de semana de que Camila teria feito a fila andar e estaria se relacionando com a sua melhor amiga.

Na mesma rede social, a ex do professor de educação física reagiu com bom-humor ao comentar sobre a notícia. "E ninguém me avisou nada?", brincou negando os rumores.