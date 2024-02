BBB 24: Ex-affair de Yasmin Brunet sai em defesa de Davi

Amigo de Yasmin Brunet e apontado como ex-affair da modelo, MC Daniel saiu em defesa de Davi após dinâmica do Sincerão no BBB 24

A dinâmica do 'Sincerão' na última segunda-feira, 5, repercutiu dentro e fora do Big Brother Brasil 24. Alvo de muitos participantes, alguns famosos que acompanham o reality show estão saindo em defesa de Davi. Entre eles, Mc Daniel, amigo de Yasmin Brunet e apontado como ex-affair da modelo.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, o funkeiro compartilhou uma imagem que explicava o significado da expressão "psiu", usada pelo brother durante uma discussão e que foi compreendida por alguns participantes, incluindo Wanessa Camargo, como forma de silenciamento.

O cantor também deu sua opinião sobre o pedido de desculpas que Davi fez para Yasmin na noite de ontem. "O cara pediu desculpas, também não vale?", questionou.

E ele não parou por aí. Daniel questionou o título de "manipulador" que o motorista de aplicativo recebeu de Wanessa e Yasmin. "Se ninguém joga com Davi, como é que ele manipula as pessoas?! Eu só quero entender isso... De verdade".

"O Davi é zero vitimista e ele tem todos os motivos do mundo pra agir como vítima, essa galera trata ele igual LIXO e nem tô exagerando", opinou. "As pessoas são decepcionantes demais".

Por fim, o cantor exaltou o motivo de Davi merecer o prêmio. "Davi é a pessoa que mais merece esse prêmio em 3 anos de BBB. Ele tem argumentação, ele tem posicionamento e o melhor de tudo: ele é o alvo de 19 pessoas e NÃO SE FAZ DE VÍTIMA. Divo e o vencedor mais fácil em muito tempo", concluiu.

Yasmin sobre pedido de desculpas de Davi

Nesta terça-feira, 6, os confinados no Big Brother Brasil 24 passaram a madrugada em claro discutindo suas relações no reality show após a dinâmica do 'Sincerão'. Davi aproveitou a oportunidade para pedir desculpas a uma de suas rivais no jogo, Yasmin Brunet. No entanto, a modelo não ‘engoliu’ as justificativas e detonou a atitude do brother.

Enquanto conversavam na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Davi abriu o coração sobre um incômodo recente de Yasmin: a loira não curtiu a forma como o brother a chamou de 'psiu'. Diante disso, o motorista decidiu pedir desculpas, mas a modelo logo questionou suas intenções: “Agora?”, ela disparou assim que o brother iniciou a conversa.

Davi tentou explicar que não queria ofender Yasmin com suas palavras: “Calma, posso falar? Queria te pedir desculpa, porque assim, o 'psiu' entendo que soa para você e para as pessoas também como uma forma 'cale a boca'. Isso é um costume meu, que eu trago lá de fora. É coisa da minha vida, é de mim", disse o motorista, que é natural de Salvador, na Bahia.

Mas Yasmin detonou o pedido de desculpas: “Não só comigo. Você faz isso com a sua maior amiga na casa, a Cunhã, o tempo todo. Inclusive, se tem uma pessoa falando e a outra fala 'psiu', se não é calar a boca eu não sei o que é. Engraçado que você só está pedindo desculpa só porque agora pontuaram no Sincerão”, a loira disparou.

Depois da conversa, Yasmin ainda caiu no choro e detonou o comportamento do rival: “Eu vou surtar se não estiverem vendo isso lá fora. Que raiva! Ele me faz muito mal, é muito manipulador. Não responde nada que eu pergunto, se faz de coitado o tempo todo”, disse em meio as lágrimas para um de seus aliados, Lucas Buda.