BBB 24: Estado de saúde de Vanessa Lopes é atualizado por amiga: 'Cuidados'

Amiga da influenciadora Vanessa Lopes, Pri Caliari revelou como a sister está e avaliou sua escolha ao apertar o botão de desistência no BBB 24

Amiga da influenciadora Vanessa Lopes, Pri Caliari falou sobre o estado de saúde da famosa após sua desistência do BBB 24, da Globo, na última sexta-feira, 19. Nas redes sociais, a moça afirmou que a sister está cuidando da saúde. Antes de sair do reality show, a participante do time Camarote preocupou os brothers da casa e os internautas com seu comportamento.

"Quando a Vanessa entrou pro Big Brother, eu falei que o Brasil ia ver que ela não merecia o hate que ela tinha. E obviamente, eu estava falando pelo sentido positivo, de ela mostrar o coração dela, o quanto é uma pessoa incrível", iniciou ela, lamentando que o público não tenha tido tempo suficiente para conhecê-la.

"Só que infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado. É o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo", completou Pri Caliari. Ao final de seu relato, a amiga de Vanessa Lopes avaliou a decisão da sister em optar por desistir do programa.

"Graças a Deus, a melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão. Agora ela está com a família dela, está bem, recebendo os cuidados que precisa, direito, e fica isso de alerta, para cuidarmos da nossa cabecinha e ter cuidado com a do outro. Porque o que você diz, afeta e muito o psicológico e a vida do outro", concluiu Pri Caliari.

Vanessa Lopes pode perder cachê após desistir do reality

Na última sexta-feira, 19, Vanessa Lopes decidiu encerrar sua curta trajetória no confinamento e apertou o botão de desistência para sair do Big Brother Brasil 24. Mas a decisão da influenciadora digital pode impactar não apenas o jogo, como também resultar em consequências significativas fora da casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, no portal F5 da Folha de São Paulo, a ex-participante Vanessa corre o risco de perder um cachê generoso e enfrentar um possível 'boicote' na grade da emissora, algo que já aconteceu com outros participantes que desistiram ou foram expulsos do programa, como MC Guimê e Thiago Abravanel.

Segundo o jornalista, Vanessa, que chegou a revelar que não desistiria do reality show por questões contratuais, abriu mão do cachê semanal de aproximadamente R$ 5 mil, valor concedido a todos os participantes que permanecem no reality. Como passou pouco menos de duas semanas no reality, ela teria perdido o dobro do valor. Entenda!