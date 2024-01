BBB 24: Esposa de Lucas Luigi revela dificuldade pelas chuvas no RJ

Esposa do brother Lucas Luigi, do BBB 24, diz que a casa da família foi atingida pelas chuvas na zona norte do Rio de Janeiro

Esposa do brother Lucas Luigi, do BBB 24, da Globo, Hellena Claudia contou que enfrentou problemas em casa por causa das fortes chuvas que atingiram a Zona Norte do Rio de Janeiro no último final de semana. Ela não entrou em detalhes, mas contou que a situação está difícil na região.

“Ontem foi um dia muito difícil. Também passei por uma dificuldade aqui dentro de casa, mas já estou resolvendo. Vi que está muito horrível aqui a Zona Norte e Baixada. Todo mundo passando por dificuldades”, disse ela nas redes sociais.

Lucas Luigi segue confinado na casa do Big Brother Brasil. Ele esteve no Castigo do Monstrou no último final de semana ao lado de Isabelle. Ele ficou vestido de bruxo e ela se vestiu de corvo até a noite de domingo, 14.

Gil do Vigor fala sobre declaração de Davi

O ex-BBB e economista Gil do Vigor agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, ao se pronunciar sobre uma frase preconceituosa do brother Davi, que está confinado no BBB 24. Durante uma discussão na madrugada, o rapaz disse: “Sou homem, não sou viado”. A declaração dele repercutiu e Gil repudiou.

Em um post nas redes sociais, o ex-BBB afirmou: “Em pleno 2024 não podemos normalizar a frase ‘sou homem, não sou viado’ como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto!”.

E completou: “E não falo sobre torcida e BBB, é geral. Vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities, mas muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue”.