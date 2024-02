BBB 24: Equipe de Wanessa fala sobre carta sem os filhos: 'Pedido'

Após carta sem os filhos deixar cantora abalada, equipe de Wanessa esclarece motivo da ausência dos herdeiros na lembrança tão especial

O Sincerão com cartas da família mexeu muito com os brothers. Apesar de ter recebido a lembrança especial, coisa que a maioria não ganhou, Wanessa Camargo ficou cismada por não ter os filhos, José Marcus e João Francisco, no papel.

Diante de especulações, de que o pai dos herdeiros da artista não teria deixado os garotos participarem da confecção da carta, a equipe da Camarote se pronunciou sobre Camilla Camargo ter sido a autora do papel.

"No sincerão de hoje, Camilla enviou uma linda carta de amor para Wanessa. Especulou-se que Marcus teria proibido os filhos de enviarem uma carta para a mãe, o que não é verdade. Marcus e Wanessa têm uma boa relação e se apoiam. Na última dinâmica Wanessa recebeu um desenho dos filhos. Nessa, a carta da irmã foi a escolhida. Importante ressaltar que a equipe sempre envia o que é pedido pela produção do programa sem conhecimento prévio das dinâmicas e consequências", explicaram.

A irmã de Wanessa, Camilla Camargo, também se pronunciou e explicou o motivo de ter feito o texto para a irmã e não outra pessoa da família.

É bom lembrar que, nos últimos dias, após a permanência de Davi do paredão da semana passada, Wanessa entrou em crise e se mostrou bastante preocupada com sua reputação. Ela sempre faz questão de ressaltar que fica preocupada como os filhos estão lhe vendo.

Wanessa compara gritos de Bin Laden com atitude de Davi

Os brothers WanessaCamargo, Lucas Henrique e Yasmin Brunet se reuniram na área externa do BBB 24, da Globo, e bateram um papo a respeito dos últimos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país. Momentos antes, os participantes da edição presenciaram diversas discussões, incluindo a de MC Bin Laden e Michel.

O bate-boca entre os jogadores começou logo após a dinâmica do Sincerão. Ao longo da madrugada desta terça-feira, 20, o clima esquentou no confinamento e os brothers acabaram brigando entre si por questões anteriores no jogo. Em conversa com os colegas, Wanessa, então, repercutiu o 'fogo no parquinho'.