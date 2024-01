BBB 24: Equipe de Vanessa Lopes se pronuncia sobre conversa com Yasmin Brunet

Após uma conversa sobre o passado entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, a equipe da influenciadora digital se pronuncia sobre o climão entre as sisters

A modelo Yasmin Brunet e a influenciadora digital Vanessa Lopes tiveram uma conversa constrangedora nesta sexta-feira, 12. As duas participantes do BBB 24 decidiram falar sobre o passado delas, já que foram envolvidas em uma polêmica devido à relação das duas com o surfista Gabriel Medina. No entanto, o momento entre as duas acabou com um climão!

Na conversa, Vanessa contou seu ponto de vista sobre o que aconteceu com as duas fora da casa e aproveitou para se desculpar com Yasmin. No entanto, quando a filha de Luiza Brunet começou a contar sua versão da história, ela foi cortada pela colega de reality show, que disse que não ficava confortável em ouvir a modelo porque conhece as pessoas.

Após o fim constrangedor da troca entre as duas, a equipe de Vanessa Lopes se pronunciou sobre a situação através do seu perfil oficial no X (antigo Twitter). "As relações humanas são desafiadoras na vida real, agora imagina quando estamos em um nível de exposição como um reality? O que aconteceu hoje só nos faz aprender que as pessoas têm tempos diferentes pra digerir suas emoções, e reconhecer isso é ter respeito e maturidade. Há diálogos que não cabem dentro da tv, assim como a vida real é diferente fora das telas, das redes", iniciou a nota.

O pronunciamento ainda afirmou que, fora do programa, as duas ainda poderão conversar sobre o ocorrido. "O que vimos hoje não é uma sentença, e com certeza Yasmin e Vanessa podem conversar sobre este assunto aqui fora, porque até aqui fora será no tempo em que o coração das duas se sentir mais confortável. Encarar isso é evolutivo pra todo mundo. É importante respeitar os limites de cada um", finalizou.

Confira:

A conversa entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

Na tarde desta sexta-feira, 12, Yasmin Brunet e Vanessa Lopesdecidiram conversar como se sentiram ao se encontrarem no BBB 24. A influenciadora digital pediu perdão por já ter criticado a loira para pessoas próximas.

"Eu tinha medo de você. Eu não estou brincando, amiga. Me perdoa, de verdade, por tudo o que eu já falei e por não ter nem pensado nas suas dores ou que eu poderia te conhecer melhor. Sei que a gente não tinha situação para se conhecer, então acredito que aconteceu no momento certo", disse ela.

Então, Vanessa contou que não se aproximou de Yasmin logo no início por receio do que as pessoas poderiam pensar, mas agora já deixou isso de lado. "Estou cagando para o que o público está pensando. Durante muito tempo fiquei pensando: será que o povo vai me achar falsa? Fod*-se", declarou.

Por sua vez, Yasmin também tentou falar o seu lado da situação. "As pessoas não têm noção do que foi o término. Não tenho noção do que você sabe sobre isso… Foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como escolheu levar as coisas, não foi igual", disse ela, que foi cortada pela morena.