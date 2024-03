BBB 24: Equipe de Pitel reage após declaração da esposa de Lucas

Equipe de Pitel divulga declaração oficial após a esposa de Lucas fazer acusações: ‘Em nenhum momento Pitel se esfregou'

Nos últimos dias, a proximidade de Lucas Henrique com Pitel está dando o que falar dentro e fora do BBB 24, da Globo. Tanto que a esposa dele, Camila Moura, ficou chateada com a situação e tomou atitudes. Agora, a equipe de Pitel se pronunciou sobre as acusações feitas por Camila nas redes sociais.

Em um post nas redes sociais, a equipe de Pitel defendeu a sister. "Em um vídeo postado nos stories por Camila, ex do Lucas. Ela afirma que Pitel e Lucas estavam se “Esfregando um no outro, falando que não iam se aguentar”, essas são as afirmações ditas por ela no vídeo. Coisa que JAMAIS aconteceu, em NENHUM momento Pitel se “esfregou” ou falou que não iria “aguentar”, pelo contrário. A situação toda começa com o Lucas falando “Baiana, você me bagunçou” e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Como podemos ver no vídeo, e essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar", declararam.

E completaram o recado: "Não queremos invalidar tudo o que Camila está sentindo nesse momento, essa jamais será nossa intenção, ela tem total direito de expressar os seus sentimentos como bem preferir. Mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando MUITO hate para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo - a parte que envolve a Pitel - jamais aconteceu. E tudo sempre cai para o lado da mulher, Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação. Agimos sempre com a verdade, clareza e respeito aqui, então o mínimo que pedimos em troca, é o mesmo. E vamos sempre agir com a verdade, pelo BEM DA NOSSA PITEL, todas as devidas medidas serão tomadas com todo e qualquer tipo de comentário difamatório".

Saiba o que a esposa de Lucas Henrique falou:

Em vídeo nas redes sociais, Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, desabafou sobre as cenas dele com Pitel. "Não tinha como esse dia louco de hoje e eu não vir aqui me pronunciar, quem me conhece sabe, não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu e o Lucas entrou no programa sabendo disso, não tolero esse tipo de coisa", iniciou.

"A coisa foi piorando, piorando... pra mim, na minha opinião, aí vocês apliquem isso no relacionamento de vocês, pra mim, traição não é só beijar na boca, transar, contato físico, de verdade não é, o Lucas sabe disso, a partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, pra mim, Camila, isso já é traição, quebra de confiança, Lucas sabe disso, entrou com isso muito bem claro", falou sobre a postura dele.

"Big Brother, era um sonho de nós dois, o Lucas quis entrar pra gente quitar nosso apartamento, que tá lá pra pagar em 30 anos, e isso foi por água baixo, isso é a verda, eu não sou palhaça, eu não estava apoiando o Lucas pra virar chacota, pra ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos no lixo, metade da nossa vida a gente esteve em um relacionamento em um com o outro, não acho justo comigo, ficar dois meses, recebendo ameaça de morte, hate, por causa de jogada burra, mas beleza, até aí era só jogo, pro cara chegar pra mina: 'baiana, você me bagunçou'", disparou ela sobre o que sofreu por conta da entrada dele.

Camila ainda contou que está sofrendo ao sair de casa com as pessoas tirando sarro de sua situação. A professora se mostrou bastante decidida e incomodada com a repercussão que o caso está tomando. Ela refletiu sobre dar o exemplo para suas alunas de não se sujeitarem e aceitarem esse tipo de coisa.

"Lucas não entrou pra fazer história no Big Brother, eu como professora de História to aqui pra ajudar, certo? Então quando chegar o momento, que uma hora vai chegar, conto com a ajuda de vocês, pro Lucas ficar registrado pra história do programa pra sempre, quando chegar a hora lá do papo com a pessoa que sai, senta o sarrafo, como eu ainda legalmente, no papel sou esposa dele, por favor, Boninho, deixa eu participar do papo com o eliminado, eu ainda sou parente na prática", pediu ela pro diretor do programa.