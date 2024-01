BBB 24: Equipe de Luigi se pronuncia após participante usar termo racista

Após o participante do BBB 24 Lucas Luigi utilizar termo racista mais de uma vez, a equipe do brother se pronunciou nas redes sociais

Enfrentando seu primeiro paredão no BBB 24 ao lado de Alane, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues, Lucas Luigi está no centro de mais uma polêmica nas redes sociais. O instalador de pisos virou alvo dos internautas após usar o termo "macaca" para se referir a uma mulher negra.

Diante da enorme repercussão da fala na web, e com o brother no paredão, a equipe responsável por administrar seus perfis no Instagram e X, antigo Twitter, resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 23, sobre as falas do participante.

"Não é um pedido de desculpas", iniciou a assessoria do participante. "Luigi, como muitos de nós, está em constante processo de letramento racial e assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver", completou.

"Não podemos esquecer que ser um preto pobre de periferia é diferente daquele que está sentado nas cadeiras da academia", continuou a equipe, ressaltando que o brother "sempre esteve pronto para ouvir e se retratar diante de todas as situações que foi atravessado".

Yasmin Brunet opina sobre fala de Luigi

Na madrugada da última segunda-feira, 22, Yasmin Brunet se incomodou com uma fala de Lucas Luigi proferida no quarto do líder. Na conversa em questão, o participante se referiu à mulheres negras como "macacas". A modelo chegou a sair do quarto no momento e um tempo depois, conversou com WanessaCamargo sobre o incômodo.

Durante uma conversa no quarto do líder, Luigi comentou o fato de Vinicius ter afirmado não sentir atração por loiras. "Vinicius gosta de macaca", comentou. Em seguida, Yasmin demonstra espanto com a expressão usada e Luigi tenta remediar. "Macaca, não. Gosta de preta, pretona!". Vinicius falou que gosta de mulheres tatuadas, mas Yasmin preferiu sair do quarto.

Em seguida, ela foi falar com Wanessa no jardim da casa e desabafou sobre como se sentiu durante a conversa. "Luigi continua falando coisas sem noção. Cara, não é possível que ele não saia, te juro. Não quero nem repetir, mas, assim, uma pena, porque eu gosto muito dele. Não estou entendendo o porquê ele fala essas paradas", declarou se referindo à última formação de paredão.

"Ele usou o mesmo termo de novo para descrever, tipo o que ele falou da Leidy. Não falou da Leidy, mas lembra aquele negócio que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo. Falou que o Vini só gosta disso", explicou.