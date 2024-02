BBB 24: Equipe de Fernanda toma decisão e anuncia mudança

Equipe de Fernanda, do BBB 24, toma decisão radical após ouvir o apelo dos fãs da sister e faz a revelação nas redes sociais

A equipe da sister Fernanda, do BBB 24, tomou uma decisão sobre o posicionamento nas redes sociais enquanto ela está confinada. Nesta semana, eles decidiram acatar a um pedido dos fãs da morena e anunciaram a mudança no emoji dela.

Antes de entrar no Big Brother Brasil, Fernanda escolheu o emoji de onça para representá-la nas redes sociais. Porém, agora, o ícone dela é uma loba.

A decisão foi tomada após o pedido dos fãs desde que ela teve uma briga com Alane no reality show. Isso porque os seguidores começaram a chamá-la de loba e a se identificarem como alcateia, que é o coletivo de lobos. Por isso, a equipe dela respeitou o pedido e colocou o emoji de loba nas redes social.

"Vocês uivaram e nós escutamos! Veio ai a nova era da LOBA com o novo emoji e identidade visual! Queremos ver todo mundo LOBATIZADO usando o novo emoji aqui! AUUUUUUUU!", escreveram no X, que é o antigo Twitter.

Fernanda chorou no confinamento

Nesta sexta-feira, 23, Fernanda passou por um momento desafiador ao perder uma quantia considerável no Big Brother Brasil 24. A confeiteira, que foi uma das finalistas da Prova do Líder, abriu mão do prêmio em dinheiro após desistir da competição de resistência, a pedido de Pitel. Com lágrimas nos olhos, ela desabafou sobre suas dificuldades financeiras fora da casa.

Sozinha na academia do reality show global, Fernanda se deu conta que deixou a quantia generosa de R$ 44,5 mil escapar de suas mãos depois de pedir para sair da prova. Diante da constatação, a carioca caiu no choro. Poucos minutos depois, Rodriguinho adentrou o cômodo e ficou preocupado com a amiga. Foi quando a confeiteira revelou seu desespero.

Durante as cinco horas de competição, Fernanda permaneceu focada em conquistar o prêmio em dinheiro para seus dois filhos, Marcello, de 11 anos, e Lara, de cinco. A sister lembrou que ficou em segundo lugar ao lado da aliada, já que a prova era em dupla, mas desistiu a pedido de Pitel: “Fiquei pensando se fosse o céu lá, meus filhos. E eu não consegui", ela desabafou.