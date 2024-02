BBB 24: Equipe de Davi reage após briga na madrugada

Equipe de Davi explica como a briga começou durante a festa da madrugada no BBB 24 e fala sobre o termo ‘calabreso'

A equipe do brother Davi compartilhou mensagens nas redes sociais após ele se envolver em uma briga com Lucas Henrique e MC Bin Laden após a festa da madrugada desta quinta-feira, 1º, no BBB 24. No Instagram, os representantes dele explicaram como a discussão começou e ainda compartilharam vídeos da briga.

"Davi e Lucas trocaram farpas há pouco. A discussão começou quando Davi ouviu o próprio nome em uma roda de conversa no quarto e quis entender com Lucas o motivo de estar levando a conversa que tiveram em particular. Davi diz que é preciso observar bem o que é dito. Davi: "Eu estou te falando que não gosto de fofoca. É algo que não tem fundamento, mas você levou para ter tudo. Essa conversa que tive contigo foi para te perguntar. Vai virar algo que é fofoca, mano. O cara ser fofoqueiro é a pior coisa, mano, ainda mais com barba na cara."", escreveram.

Então, eles completaram sobre a briga de Davi e Bin Laden. "Após a discussão entre Lucas e Davi, MC Bin se intrometeu na conversa. Nesse ponto, Bin trouxe à tona um assunto antigo envolvendo Yasmin, ocorrido há algum tempo, para a atual discussão. A conversa esquentou quando Bin se alterou, dirigindo palavras a Davi como “manipulador”, e em seguida aproximou-se dele de forma extremamente agressiva. Davi manteve a postura o tempo todo, conservando com seu tom e sua postura. E fez questão de deixar claro a MC que o que tem a dizer, ele fala diretamente na frente", informaram.

"Vale lembrar que, mesmo diante de toda a tranquilidade do Davi em relação à atual discussão, alguns participantes ainda o questionaram. Nosso motorista que se permaneceu estável, sem nenhum esboço de agressividade, ainda foi repreendido. Por outro lado, o outro participante, que estava alterado, infelizmente não foi nem sequer questionado em nenhum momento pelos colegas de confinamento", finalizaram.

Davi usou o termo 'calabreso'

Além disso, a equipe de Davi defendeu o rapaz por ter usado o termo 'calabreso' durante a briga. "A expressão não passa de um meme criado pelo ator e humorista Toninho, sem nenhum intuito de ofender alguém, mas apenas para se referir a alguém que está irritado. Durante a última discussão, Davi dirigiu-se a Lucas com a palavra “calabreso”, e isso repercutiu entre os brothers. A pauta foi levantada na casa porque, segundo BIN, Davi utilizou esse termo de forma pejorativa, com o intuito de relacioná-lo a Lucas. Apesar de ser um meme, Davi foi pressionado e repreendido por alguns participantes no quarto. Ao ser questionado sobre o que se tratava, ele disse: “Se trata de uma resenha”, explicando que não teve a intenção de relacioná-la ao corpo Lucas em nenhum momento", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Davi Brito (@daviooficialll)