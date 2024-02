BBB 24: Equipe de Davi faz pedido para Globo após acusações contra o brother

Após a repercussão de uma cena envolvendo Davi e Pitel na festa do BBB 24, a equipe do brother se pronunciou sobre o assunto

Uma cena envolvendo Davi e Giovanna Pitel ocorrido durante a festa do BBB 24, da Globo, se tornou um dos assuntos mais comentados na web nesta quinta-feira, 22. Após a equipe da sister se pronunciar a respeito do assunto, foi a vez da equipe do motorista de aplicativo se manifestar.

Tudo começou após Davi tocar no cabelo de Pitel e dar um beijo em seu rosto. Na ocasião, outros participantes afastaram o jovem e o levaram para outro lugar da casa. Com a repercussão do momento, o brother foi acusado de importunação sexual nas redes.

Assim, os administradores dos perfis oficiais do baiano se pronunciaram e saíram em defesa do brother. Em um longo texto, eles reforçaram não ser a primeira vez que acusações deste tipo são direcionadas a ele.

"Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vêm ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo", publicaram no site X, antigo Twitter.

Na sequência, a equipe de Davi pediu para que a TV Globo mostrasse as imagens da festa durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 22. "Por isso viemos por meio desta, pedir para que por agora as torcidas mantenham o respeito aos participantes. Nesse momento, esperamos que a edição de hoje aborde o ocorrido na festa de ontem e que tudo se esclareça para que o jogo flua com nitidez e respeito", declararam.

E completaram: "Opinar sobre alguém ser chato ou possuir condutas inconvenientes não dá o direito de imputar crimes sobre a mesma! Davi merece respeito".

O que aconteceu durante a festa?

Um momento na festa do BBB 24 envolvendo Davi chamou a atenção dos internautas. Nesta quinta-feira, 22, um vídeo do motorista de aplicativo fazendo carinho em Pitel repercutiu. O momento foi interrompido por Matteus.

Ao ver que o amigo estava fazendo carinho no cabelo da participante e até dando um beijo na bochecha dela, o ex da eliminada Deniziane afastou o baiano para evitar mais problemas. Afinal, é bom lembrar que Davi é comprometido.

Nos comentários da publicação feita pelo perfil Segue a Cami, os internautas opinaram sobre o carinho feito por Davi em Pitel, que também tem um namorado. "Matteus deveria ganhar esse BBB, mas vocês não estão preparados para isso. O cara tem uma postura e coração incrível", declararam. "Pra mim Matheus já passou o Davi e é o favorito ao prêmio", opinaram outros.