BBB 24: Enquete aponta virada; veja qual participante deve ser eliminada

Deniziane, Fernanda e Matteus estão no nono Paredão do BBB 24. Descubra quem vai deixar o reality show nesta terça-feira, 20.

A 9ª eliminação do BBB 24 será anunciada nesta terça-feira, 20. Deniziane (29), Fernanda (32) e Matteus (27) disputam a preferência do público pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto não chega a hora de Tadeu Schmidt (49) fazer o aguardado discurso, a votação segue a todo vapor.

A CARAS Brasil está de olho em tudo o que acontece no reality show. Em votação parcial disponibilizada para os leitores, tudo indica que uma das sisters vai deixar o programa. Em resultado prévio apurado às 16h29 de hoje, Fernanda aparece como a eliminada, com 74,63% dos votos.

Deniziane surge como a segunda mais votada, com 22,91%. O ex-namorado da fisioterapeuta não apresenta mínimo risco de ser eliminado do confinamento da Globo. Ele recebeu apenas 2,46% dos votos dos leitores.

COMO FOI FORMADO O NONO PAREDÃO DO BBB 24?

A atual configuração foi resultado de uma dinâmica que movimentou a casa. Ao contrário de semanas anteriores, o anjo da semana, Michel (33), teve que indicar um concorrente ao Paredão. A escolha do professor foi Lucas Henrique (29).

Antes disso, MC Bin Laden (30) descobriu que o Poder Coringa arrematado por ele era uma imunidade. A líder Raquele (22) indicou Deniziane e justificou estratégia de jogo, já que a adversária votou nela em outras ocasiões.

"A gente teve uma breve conversa. A gente sabe que eu não sou prioridade dela aqui, assim como ela não é minha prioridade. Pensando estrategicamente que ela não foi ao Paredão. Longe de mim colocar você no Paredão para testar, até porque quem decide é o público", explicou.

A casa votou no confessionário e Fernanda recebeu 10 votos. Matteus foi o segundo mais votado, com 3. Todos os indicados, exceto a indicação da líder, jogaram a Prova Bate e Volta. Lucas levou a melhor e se livrou da eliminação.