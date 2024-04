BBB 24: Enquete aponta rejeição de sister em duelo com rival; vote

Parcial da enquete atualizada mostra quem vai ser eliminado do BBB 24

Mais um paredão foi formado no BBB 24. Neste domingo, 7, Alane, Davi e Giovanna vão descobrir quem vai ser eliminado do reality show faltando apenas uma semana para a grande final da temporada. Enquanto isso, a parcial da enquete CARAS Brasil indica quem deve deixar a disputa pelo prêmio milionário. Vote!

Quem deve deixar o BBB 24? Davi

Alane

Giovanna

De acordo com a parcial atualizada às 13h, Giovanna deve ser a próxima eliminada do programa, com 72,61% dos votos. A berlinda aponta uma movimentação contra Davi, considerado o favorito. O motorista de carro por aplicativo aparece com 17,49%, enquanto Alane tem apenas 9,90%.

Após a eliminação, a edição vai seguir com o Modo Turbo. Uma nova Prova do Líder e mais um Paredão será formado. A dinâmica deve ser anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt. Na última sexta, 5, os participantes votaram no confessionário para salvar. Os dois menos citados foram emparedados.

Antes disso, Lucas Henrique indicou Geovanna em uma última cartada do grupo gnomo. O professor de educação física fez a jogada para forçar a equipe rival a se votar. "Eu entrei aqui jogando, desde o primeiro dia, não vai ser diferente. Sabendo que eles iam votar na Giovanna, então eu vou indicá-la ao paredão", justificou.

Matteus venceu a última Prova do Anjo e conquistou imunidade. No confessionário, Davi e Alane não foram salvos e pararam na zona de risco. O BBB 24 vai terminar no dia 16 de abril. A final do programa será tripla, assim como nos anos anteriores.