BBB 24: Enquete aponta favoritismo disparado para brother continuar na casa

Enquete do segundo paredão da 24ª edição do BBB já tem favorito para continuar na casa mais vigiada do Brasil; vote e decida quem continua no reality

A casa mais vigiada do Brasil já se prepara para dar adeus a mais um participante neste domingo, 14. Apesar de a eliminação ainda não estar decidida, os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil apontam favoritismo disparado do público com um dos três brothers BBB 24.

Juninho, Thalyta e Davi estão na disputa do segundo Paredão da edição. De acordo com os votos dos leitores, o favorito para permanecer no BBB é o motorista de aplicativo , que foi escolhido pelo público para entrar no reality, na dinâmica do Puxadinho. Davi tem 49% dos votos.

Atrás dele, está Thalyta, que acumula pouco mais de 26% dos votos dos leitores. Por último está Juninho, o mais provável de deixar a competição, com apenas 24% das escolhas para permanecer por mais uma semana no BBB 24.

A formação do segundo Paredão aconteceu nesta sexta-feira, 12, sob o comando de Tadeu Schmidt. A edição ao vivo começou consagrando Matteus como o primeiro anjo do BBB 24. Além de estar auto-imune, o brother pôde imunizar outro colega de confinamento e escolheu Lucas Pizane. Depois, Rodriguinho, o Líder da semana, indicou Davi direto para o Paredão.

"Não tinha ninguém para escolher nessa primeira semana, gosto de todo mundo, inclusive dele [Davi]. Meu critério de votação é que ele votou em mim no primeiro paredão. É um jogo, estratégia", disse ele, que havia colocado Beatriz e Isabelle em sua Mira, na última quinta, 11.

Depois da indicação, os demais brothers iniciaram uma votação no confessionário. Raquele e Juninho empataram com seis votos cada, e o cantor resolveu salvar a sister da berlinda. O emparedado ganhou um contra-golpe e decidiu puxar Thalyta para completar a formação do Paredão.

RELEMBRE QUEM VOTOU EM QUEM:

Yasmin Brunet votou em Juninho

Fernanda votou em Alane

Lucas Pizane votou em Raquele

Isabelle votou em Nizam

MC Bin Laden votou em Raquele

Davi votou em Lucas Luigi

Giovana Pitel votou em Raquele

Lady votou em Lucas Luigi

Giovanna Lima votou em Juninho

Lucas Luigi votou em Juninho

Nizam votou em Raquele

Thalita votou em Juninho

Juninho votou em Deniziane

Vinicius Rodrigues votou em Marcus

Vanessa Lopes votou em Thalyta

Beatriz votou em Fernanda

Matteus votou em Raquele

Deniziane votou em Raquele

Michel votou em Giovanna Pitel

Alane votou em Giovanna Pitel

Raquele votou em Juninho

Marcus votou em Giovanna Pitel

Lucas Henrique votou em Marcos

Wanessa Camargo votou em Juninho