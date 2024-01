BBB 24: Emparedada, Yasmin Brunet promete vingança contra brothers: 'Peguei raiva'

Yasmin Brunet se mostrou surpresa com a quantidade de votos que recebeu no primeiro paredão do BBB 24

A modelo Yasmin Brunet se mostrou bastante surpresa com a quantidade de votos que recebeu dos brothers no paredão do BBB 24, da Globo. Após analisar as últimas horas de jogo, a sister prometeu que fará uma verdadeira 'caça' a todos que votaram nela nesta terça-feira, 9.

Em conversa com Giovanna Lima, segunda participante mais votada da casa, a filha de Luiza Brunet disse que as duas precisam retornar da berlinda e vencer a próxima liderança. "F*der com todo mundo que f*deu a gente", declarou a loira.

Na sequência, Yasmin criticou a justificativa de alguns brothers para apontá-la como alvo do paredão. "E se eu não gosto de você? Eu tenho que falar? Quando chegar um desses aí para falar comigo, vou dizer ‘Não gosto de você. Você me irrita’. Sério mesmo, que palhaçada, cara. Peguei uma raiva desses caras”, disparou ela.

Yasmin Brunet reforçou que não pretende engatar nenhum laço de amizade com alguns colegas de confinamento após o BBB 24. "E tipo assim, 'quando sair daqui, vamos tomar uma cerveja?' Vai tomar no c*, falta de respeito. Pelo menos finge que não gosta de mim. Todos os caras votaram em mim, eu estou chocada", disse, por fim.

Yasmin para Giovanna: “Desses homens, se a gente voltar desse paredão, a gente vai atras de um por um.” #BBB24pic.twitter.com/nEfSZyEqKn — Dantas (@Dantinhas) January 10, 2024

Saiba como foi a votação

A líder Deniziane indicou Maycon direto para a berlinda e justificou sua decisão por falta de afinidade com o brother. "A gente não teve tanta conectividade, é uma coisa que pode melhorar. Com pouco tempo a gente não conseguiu formar conceito de pessoas. Mas foi esse meu entendimento, de priorizar a afinidade", declarou.

Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt deu início a votação aberta da casa. Yasmin Brunet e Giovanna Lima foram as duas sisters que mais receberam votos dos colegas de confinamento e completaram o primeiro paredão do BBB 24.