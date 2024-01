BBB 24: Emparedada, Thalyta revela medo de decepcionar a família: 'Eu tentei'

Puxada para o segundo paredão do BBB 24 de forma inesperada, Thalyta não segurou as lágrimas ao lamentar situação

A sister Thalyta ficou bastante sentida depois de ser indicada ao segundo paredão do BBB 24, da Globo, realizado na noite de sexta-feira, 12. Ela, que entrou no reality show por escolha dos outros brothers na dinâmica do Puxadinho, demonstrou grande medo de acabar sendo eliminada do jogo.

Em conversa com Alane, a participante não conseguiu segurar o choro ao recordar o que falou em sua justificativa ao vivo para permanecer no programa. "Eu não estou chorando agora porque... Isso aqui é sonho. Estou feliz porque eu consegui falar, eu consegui me expressar”, iniciou.

"Se o Brasil estiver entendendo quem eu sou, beleza. Se não tiver, eu estou perdendo é tempo aqui", completou Thalyta. "Isso aqui não é perda tempo", discordou Alane, elogiando a postura e defesa da advogada no paredão.

"Quando te botaram no Paredão, você não chorou em momento algum. Você conseguiu te expressar. Essa força que você estava usando para te expressar lá embaixo que você tem que usar para seguir no jogo", declarou a bailarina.

"Estou com medo de estar decepcionando a minha mãe. Eu tentei me enturmar com todo mundo aqui. Não é da minha natureza eu chegar na pessoa, sem intimidade, e perguntar em quem a pessoa vota", lamentou Thalyta, chorando bastante.

a melhor defesa pra ficar no bbb, thalyta emocionou pic.twitter.com/IaikzdS3dL — let. cia (@apegadaf) January 13, 2024

Entenda como Thalyta foi parar no paredão do BBB 24

Os brothers foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite desta sexta-feira, 12, no BBB 24. Davi, Juninho e Thalyta foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

O motorista de aplicativo foi indicado à berlinda direto por Rodriguinho, líder da semana. Já Juninho acabou sendo o mais votado da casa e, ao ganhar um contragolpe, puxou Thalyta para completar o paredão triplo.