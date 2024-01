BBB 24: Emparedada, Alane define seu novo alvo na casa

Após ser indicada direto para o paredão do BBB 24, Alane revela em quem vai votar caso continue no programa

Em uma conversa com Marcus Vinicius após ser indicada ao paredão do BBB 24, da Globo, Alane definiu seu próximo alvo no reality show. Ela desabafou sobre uma atitude da sister Fernanda e disse que vai votar nela caso permaneça na casa mais uma semana.

Na conversa, Alane disse que já recebeu voto de Fernanda e ficou irritada quando a sister disse que isso não aconteceu. "A Nanda me olhou agora e falou que não votou em mim. Eu queria olhar para ela e falar assim: 'eu vi, lá no quarto do Matteus", disse ela. Porém, Marcus relembrou: "Ela não votou em ti hoje. Mas ela não tinha como votar em mim hoje, eu estava pelo Rodriguinho".

Com isso, a sister declarou: "A pessoa olhar para mim e dizer que não votou em mim? O Matteus viu lá no negócio dele. O dedo-duro. Aí ela me olhar na cara, me dar um abraço e falar que não votou em mim? É pensar que eu sou moleca. É pensar que eu sou o quê?". No final, ela disse que Fernanda é seu alvo.

Vale lembrar que Alane está no paredão por causa da indicação do líder Rodriguinho.

Alane revelou atração por Nizam

Mesmo após ter se desentendido e votado em Nizam no último paredão, Alane confessou ainda se sentir atraída pelo executivo dentro do Big Brother Brasil.

Durante a tarde deste domingo, 21, na área externa da casa, a dançarina e Deniziane conversavam sobre a atração que elas sentem por Nizam e Matteus.

As duas analisaram a situação e Alane contou que, mesmo após o desentendimento com Nizam, ainda sente vontade de beijá-lo. "Amiga, se eu olho o Nizam e tenho vontade de ficar com ele, depois de tudo. Juro, eu olho o Nizam... eu não consigo olhar para ele", admite.

"É feio julgar a beleza dos outros, ele é bonito, mas não é uma beleza que me atrai, assim...", comenta Deniziane. Alane concorda e diz que não sabe se fora do programa ficaria com o executivo.

"É atração, não tem jeito, não", opina a fisioterapeuta. "E eu acho que é trouxice também, porque eu não quero, eu vejo ele sendo manipulador com as pessoas, aí eu falo: 'Nossa, não quero!'. Mas ele passa na minha frente, vai tomar banho, e já fico assim...", confessa Alane.