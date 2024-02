BBB 24: Emocionante! Saiba como foi a carta da família de Davi

Após dinâmica do 'Sincerão', carta da família de Davi foi uma das poucas que sobreviveu ao jogo; saiba o que escreveram para o brother chorar tanto

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, deu o que falar entre os brothers após a maioria deles ver a carta de suas famílias trituradas. Davi foi um dos poucos que sobreviveu à "brincadeira" e teve o papel nas mãos.

Na rede social do motorista de aplicativo, a equipe revelou qual foi a carta escrita pela mãe dele e a foto que foi escolhida pela produção. "Com vocês, a carta emocionante da família do Davi que foi enviada para nosso menino na dinâmica do SINCERÃO", disseram.



"Elisângela (mãe do Davi): “Todos os dias beijo a televisão e dou um abraço em você. Te amo muito, meu filho.’” Que lindo poder presenciar esse momento. Com certeza, tudo isso será o gás que faltava para o nosso menino", falaram.

Vale lembrar que, recentemente, Davi pensou em desistir do programa e apertar o botão. Após se mostrar bastante decidido, ele foi chamado a confessionário e mudou de ideia ao saber que perderia até a bolsa de estudos da faculdade.

Confira a carta da família de Davi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Wanessa compara gritos de Bin Laden com atitude de Davi

Os brothers WanessaCamargo, Lucas Henrique e Yasmin Brunet se reuniram na área externa do BBB 24, da Globo, e bateram um papo a respeito dos últimos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país. Momentos antes, os participantes da edição presenciaram diversas discussões, incluindo a de MC Bin Laden e Michel.

O bate-boca entre os jogadores começou logo após a dinâmica do Sincerão. Ao longo da madrugada desta terça-feira, 20, o clima esquentou no confinamento e os brothers acabaram brigando entre si por questões anteriores no jogo. Saiba mais o que ela falou aqui.