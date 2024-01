BBB 24: Emocionada, Fernanda fala de filho autista: "Anos sem sair de casa"

Fernanda se emocionou ao lembrar de seu filho autista dentro do BBB 24

Fernanda se emocionou durante a tarde desta segunda-feira, 22, no Big Brother Brasil 24 ao falar sobre seu filho autista.

Em conversa comPitel e Rodriguinho no Quarto do Líder, Fernanda citou as dificuldades de ser mãe e disse que não falava com seus pais na época. "Voltamos a falar há pouco tempo, tudo foi muito complicado", desabafou.

O cantor quis saber se seu filho 'dava problema'. "Hoje não dá mais não. Precisa de tratamento, né? Mas problema não dá mais, não. Não dá mais crise. Quando era mais novo dava" , falou a sister.

"Fiquei anos sem sair de casa. Não entendia ele, ele também não me entendia, demorei a aceitar...foi bem difícil. Hoje ele está maravilhoso, só precisa de tratamento porque está parado", contou.

Rodriguinho perguntou sobre o pai. "Pai foi embora quando ele era pequenininho...acho que nem está mais no Brasil", finalizou Fernanda.