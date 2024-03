BBB 24: Em dia de Eliminação, Michel dá conselho para Raquele e Giovanna

Michel leva Giovanna e Raquele às lágrimas com conselho em dia de eliminação do BBB 24

Em dia de eliminação, Michel aproveitou para dar um conselho para as amigas e aliadas, Giovanna e Raquele, e as emocionou.

Pouco antes de começar o programa ao vivo desta terça-feira, 05, o brother, que disputa o paredão ao lado de Davi e Alane, se reuniu com as sisters no Quarto Gnomo.

O professor de geografia começou se declarando para a nutricionista e para doceira: "Por colocar vocês na minha vida aqui, por ter vocês como aliadas. Espero que isso não aconteça, mas caso eu saia, nunca tirem uma mão da outra. Continuem sempre se defendendo. A nossa união é muito bonita, acho que ninguém criou isso aqui que a gente criou", disse enquanto elas iam às lágrimas.

"Continuem com muita força. Estou falando agora porque eu não sei. Óbvio que eu não quero sair, mas ali naquela confusão toda a gente não tem tempo de falar", disse se referindo ao momento em que os eliminados têm para se despedir dos participantes.