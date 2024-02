BBB 24: Eliminação de Luigi, briga do Calabreso e nova liderança recheiam semana

Semana começou com Sincerão morno e desencadeou confusões entre os brothers do BBB 24; confira o resumo do reality global

A semana do BBB 24 foi bastante agitada e teve direito à formação de Paredão, eliminação, briga na madrugada, confusão na academia, festa e prova do Líder. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo dos principais acontecimentos dos últimos sete dias.

Tudo começou no domingo, 28, com a formação do Paredão quádruplo entre Alane, Isabelle, Juninho e Luigi. A semana do BBB seguiu com a dinâmica do Sincerão , na segunda-feira, 29, que colocou os emparedados, o Líder, MC Bin Laden, e o anjo, Fernanda, para se enfrentarem.

Apesar da dinâmica morna, Bin Laden foi o escolhido pela casa como o mais fofoqueiro da edição até o momento. Em conversa com a CARAS Brasil, a tia do cantor, Maísa Ventura, defendeu o músico e disse que ele pode ter sido mal interpretado pelos demais brothers.

Já na terça, 30, a berlinda chegou ao fim e o dançarino Luigi foi escolhido para deixar o BBB com apenas 7,29% dos votos para ficar. Isabelle surpreendeu o público ao receber mais de 60% dos votos para continuar na disputa, sendo uma das favoritas da edição.

Porém, o clima de festa acabou logo. Na manhã da quarta, 31, Alane e Fernanda protagonizaram uma briga tensa. A confeiteira fez comentários sobre o corpo da bailarina, que estava malhando na companhia de Giovanna e Bin Laden.

Alane se irritou e deu início a uma discussão mais intensa, e as sisters começaram a gritar uma com a outra. Elas precisaram ser separadas por outros colegas de confinamento e, após a briga, a bailaria foi consolada pelos amigos e Fernanda debochou da situação com Pitel.

Após o momento, os brothers curtiram uma festa com apresentações de Gloria Groove e Xanddy Harmonia. Porém, para os espectadores, o ponto alto da noite aconteceu na madrugada da quinta, 1º, com a briga entre Davi, Lucas e o líder, MC Bin Laden.

O conflito começou após Davi chamar Lucas de "calabreso", Bin Laden se incomodar e entrar na conversa. "Meu voto é único", começou o motorista ao afirmar que não faz jogo sujo. "Chama a Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", relembrou Bin Laden.

"Eu falei", admitiu Davi, que em seguida chamou o cantor de "manipulador". "Você é manipulador", rebateu o participante do grupo Camarote. "Seu moleque, mentiroso", continuou. Os dois ficaram cara a cara e outros participantes precisaram segurá-los para não resultar em agressão.

Ainda na quinta, Fernanda se tornou a Líder da semana. Na prova, os participantes fizeram duas etapas. Na primeira, eles foram divididos em três grupos de seis pessoas. Cada grupo teve que montar um cachorro-quente cenográfico com a lista de ingredientes de cada receita.

Eles tiveram que encaixar os ingredientes fictícios no pão gigante o mais rápido possível e da forma correta. A mais rápida de cada grupo foi para a segunda etapa, sendo elas: Fernanda, Wanessa Camargo e Beatriz. Na segunda etapa, os três finalistas tiveram que abrir as portas e a confeiteira se deu bem.

Nesta sexta-feira, 2, a Líder deverá escolher quatro brothers para colocar em sua mira e, no sábado, 3, os confinados irão disputar a prova do Anjo, que garante imunidade para quem vencer. No domingo, 4, um novo Paredão quádruplo será formado.

ENTENDA COMO SERÁ A DINÂMICA DA SEMANA NO BBB 24: