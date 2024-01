BBB 24: Dormindo, Davi chama a mãe e emociona sisters: 'Dor no coração'

Após escapar do paredão no BBB 24, o brother Davi chamou por sua mãe, Elisângela Brito, durante a madrugada desta segunda-feira, 29

Após uma madrugada tensa no BBB 24, da Globo, os brothers se recolheram em seus devidos quartos para descansar. Davi, que escapou do paredão na prova 'bate-volta' no último domingo, 28, chamou por sua mãe, Elisângela Brito, enquanto dormia.

As sisters Beatriz e Isabelle, acordadas no mesmo cômodo em que o motorista de aplicativo estava, se emocionaram com o momento. "Ele falou 'mainha'. Deve estar sonhando", comentou a vendedora do Brás. "Chamando a mãe dele né? Olha que lindo, mana. Dá uma dor no coração, chamando a mãe dele", declarou a dançarina.

Na sequência, ainda sonhando, Davi chamou por sua mãe mais uma vez: "Mainha", disse o brother. "Olha, mainha. Ô, meu Deus, mana. Tadinho", comentou Isabelle. Após o momento viralizar nas redes, internautas também confessaram emoção com o momento.

"Pode parecer bobo… mas meus olhos lacrimejaram lendo esse texto... certeza que mainha tá orando por ti, Davi", escreveu uma fã do reality show. "Ele não demonstra, mas com certeza ele sente tudo isso. Deve tá pedindo o colo, calor humano e proteção de quem mais o ama nessa vida, que é a mãe dele", disse outra. "Caramba, só com a legenda eu já chorei. Se eu ver esse vídeo, vou desabar", declarou uma terceira.

Momento em que Davi chamou por sua mãe sonhando e Isabelle e Beatriz perceberam 🥹 #BBB24

Davi fica apavorado com Wanessa: 'Tá repreendido'

Na manhã desta segunda-feira, 29, o brother Davi levou um baita susto na casa do BBB 24, da Globo. Ele achou que estava sozinho na área social quando viu uma sombra de mulher no espelho. Na hora, ele se assustou e foi conferir o que era. Até que ele se deparou com a cantora Wanessa Camargo quietinha na sala de estar.

"Rapaz, meu Deus do céu, eu vi uma mulher aqui pelo espelho e falei 'tá repreendido'. Oxi, tomei um susto", disse ele. Então, Wanessa deu risada ao ver que foi o motivo do susto dele. "Eu acordei agora, eu dormi tipo 1h30", afirmou ela.

Vale lembrar que Davi teve uma noite agitada no último domingo. Ele foi indicado ao paredão pelo voto da casa ao receber 9 votos no confessionário. Porém, o rapaz teve a chance de disputar a prova bate-volta e conseguiu escapar da berlinda junto com Pitel. Os dois saíram do paredão da semana, que é disputado por Alane, Isabelle, Juninho e Lucas Luigi.