BBB 24: Deu ruim! Deniziane sofre punição gravíssima ao descumprir regra importante

Líder da semana no BBB 24, Deniziane e outros brothers perderam estalecas após punição da produção

Enquanto se preparavam para curtir a primeira festa do BBB 24, da Globo, alguns brothers sofreram uma punição gravíssima na noite desta quarta-feira, 10. A líder Deniziane, Marcus Vinicius e Alane acabaram perdendo 500 estalecas cada um após descumprirem uma regra importante da casa.

No Quarto Magia, outros participantes se surpreenderam ao se depararem com o aviso da produção. "Foi alguma coisa do Quarto do Líder, se você deixar uma pessoa a mais entrar", disse Yasmin Brunet.

Thalyta, então, mencionou que os brothers do VIP não podem permanecer no quarto especial durante a ausência do líder. "O pessoal deve estar lá no quarto sem ela", pontuou a advogada.

"Ela veio aqui pedir cílios", declarou Michel. "É verdade, não pode ficar sem ela [no quarto]", reforçou Beatriz.

TODOS que estavam no quarto do líder (Marcus, Anny e Alane) tomaram uma punição de 500 estalecas.



Anny saiu do quarto e deixou um pessoal lá.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/kM3jpio2dM — Haftas Arden (@HaftasArden) January 11, 2024

Vanessa Lopes se emociona com look de festa no BBB 24

Os participantes do BBB 24, da Globo, não escondem a ansiedade para a primeira festa da edição, que acontece nesta quarta-feira, 10. Enquanto se arrumavam para curtir a noite na casa mais vigiada do país, Vanessa Lopes caiu no choro ao receber seu look da produção.

Nizam e Rodriguinho, que estavam presentes no mesmo quarto, abraçaram a influenciadora e tentaram consolá-la. Bastante emocionada, ela relatou aos colegas de confinamento que já foi alvo de duras críticas na internet por conta de seus figurinos.

"Eu gostei da minha roupa. Já pegaram muito pesado comigo por causa de roupa. Por me chamar de brega, falavam que eu era muito brega. Eu prometi que não iria ficar chorando e já chorei de novo", explicou Vanessa Lopes.