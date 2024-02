BBB 24: Desconfiada, Fernanda analisa Rodriguinho: 'Jogo duplo'

Com o pé atrás após ver discussão de Rodriguinho com MC Bin Laden, Fernanda analisa e questiona jogo de cantor em conversa com Pitel

Após ver uma discussão entre Rodriguinho e MC Bin Laden, Fernanda se mostrou desconfiada em relação ao cantor. Em conversa com Pitel, nesta sexta-feira, 16, a confeiteira analisou a postura do artista no BBB 24.

Segundo a moça, que está sendo vilã por algumas pessoas até mesmo por Rodriguinho, o camarote estaria mais do lado de Bin Laden do que do lado do "puxadinho". Fernanda teria chegado a conclusão após ver os brothers discutindo.

"Só que a fala do Rodrigo eu não sei se foi pra confortar ele ou se rolou uma coisa ali dos dois. Aí ficou um clima, porque eu fiquei aqui arrumando o cabelo", analisou. "Ele sabe que eu vou perguntar sobre isso, ele sabe que eu vou te falar sobre isso. Ele sabe que eu vi essa cena e que essa cena vai voltar, porque vai ter que voltar pra ele", ela completou.

"Eu quero saber dessa história", falou Pitel e a niteroiense concordou. "Eu também quero saber dessa história. Porque, se não, daqui a pouco, ele vai estar fazendo jogo duplo", declarou Fernanda desconfiada.

Nesta sexta-feira, 16, Rodriguinho e MC Bin Laden trocaram farpas após o funkeiro arrematar o Poder Curinga. Vale mencionar que as desavenças entre Bin Laden e Rodriguinho não são casos isolados. Durante o começo da semana, o pagodeiro recusou o convite do antigo aliado para curtir a piscina da confinamento: “Quero entrar na piscina com essa galera aí não... ouvindo conversa fiada. Todo mundo fingindo que tá feliz, que vai pro Paredão”, disse o cantor.

Fernanda revela quem deseja puxar para o paredão

Sentindo-se ameaçada após ser a sister mais votada pela casa no último paredão do BBB 24, Fernanda, que não foi para a berlinda ao vencer a prova bate e volta, revelou para sua parceira de jogo, Pitel, quem deseja puxar para o paredão, caso tenha a chance.

Nesta quinta-feira, 15, depois de despertarem, as amigas ficaram conversando na área externa da casa sobre o assunto e a confeiteira surpreendeu ao contar que MC Bin Laden é quem está em sua mira. Contudo, o brother ainda não havia arrematado o Poder Curinga nesta sexta-feira, 16, e os brothers ainda não sabem que ele está imune.

"Eu tenho certeza de que eu vou, só que se eu não for Líder nem Anjo, eu preciso entender todos os lados. E dependendo do cenário, a gente tá falando em colocar o Matteus, a gente não sabe como vai ser a próxima dinâmica... mas se tiver 'puxe', eu tava pensando em puxar o Bin, porque eu sempre acredito que se trata do Paredão que você cai", falou Fernanda.