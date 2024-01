BBB 24: Deniziane vira piada ao cozinhar: ‘Quase bota fogo na casa’

A internet não perdoa! Deniziane dá o que falar ao deixar a cozinha cheia de fumaça ao queimar um ovo durante a madrugada no BBB 24

A sister Deniziane virou assunto nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 10, por causa de uma atitude inusitada na casa do BBB 24, da Globo. Depois da formação do primeiro paredão, ela foi preparar um ovo frito para comer, mas tudo desandou! Ela queimou o ovo e deixou a cozinha do vip cheia de fumaça .

Rapidamente, a cena dela com a frigideira na mão viralizou na internet e os internautas não perdoaram e ela virou piada. “A Deniziane quase bota fogo na casa por causa de um ovo”, disse um internauta. “Quem nunca?”, afirmou outro. “Vazou eu cozinhando”, declarou outro. “A Deniziane coitada, tão cansada da prova que queimou o ovo”, escreveu mais um.

O ovo queimado também virou assunto na Mesacast, do BBB 24, e a apresentadora Ana Clara ficou surpresa com a sister. “A Deniziane conseguiu queimar um ovo. Ela tacou fogo num ovo! Num ovo não dá! Imagina se esse ovo era da xepa? Ia ficar sem ovo”, disse ela.

Apesar da situação inusitada, Deniziane manteve a calma e deu risada do seu ovo queimado enquanto os outros participantes tentavam ajudá-la.

Vale lembrar que Deniziane é a primeira líder do BBB 24. Ela venceu a prova de resistência após quase 19 horas de competição. Na noite de terça-feira, 9, ela indicou o brother Maycon para o paredão.

A Deniziane quase bota fogo na casa por causa de um ovo 🗣️🗣️😂#BBB24pic.twitter.com/HJt7juZuI7 — jotta (@jottag_z4) January 10, 2024

Você sabia? Deniziane tem irmã gêmea

Nova integrante do grupo Pipoca no BBB 24, da Globo, Deniziane revelou que tem irmã gêmea. Ela tem 29 anos, é natural de Esmeraldas e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é fisioterapeuta e já jogou vôlei.

A jovem contou que teve uma infância com dificuldade escassez de recursos e saiu de casa aos 18 anos. Ela é solteira e tem um filho de dois anos. Ela não gosta muito do seu nome e prefere ser chamada de Anny.

Deniziane diz que gosta de ser o centro das atenções e não tem medo de se expor. Ela diz que é competitiva, agitada e engraçada.

A irmã gêmea dela se chama Enny Charth e é consultora de vendas. Nas redes sociais, elas já mostraram algumas fotos juntas e mostraram que são muito parecidas.