BBB 24: Deniziane tenta reaproximação e toma fora de Matteus: 'Sai'

Após terminar relacionamento, Deniziane tenta se aproximar de Matteus e brother quebra o clima; o ex-casal segue trocando provocações

Após terminar seu relacionamento com Matteus, Deniziane tentou uma reaproximação nesta quinta-feira, 15, ao tentar resolver como ficaria a questão da cama deles no quarto. Afinal, eles estavam dividindo uma de casal enquanto estavam juntos.

A fisioterapeuta então falou para o ex que estava preocupada com ele. "Preocupada com o quê? Que estou chorando? Já chorei o que tinha que chorar. Eu sofri", disparou Matteus. "Só quero te ver bem", comentou ela.

"Segue a normalidade, amigos", declarou ele. Deniziane tentou fazer carinho no braço dele e Matteus logo quebrou o clima. "Sai", reclamou ele. "Pronto, só estou conversando com você. Que ranço!", respondeu Anny. "Ranço, né. Não me toca", ironizou o brother. "Está bom, vou te respeitar", respondeu ela. "Não, estou brincando. Não é tanto assim", voltou Matteus em sua decisão.

"Não tem com o que se preocupar. Eu já te falei, jogo limpo um com outro. Isso aí. Vida que segue. Eu já disse que não vai mudar meu relacionamento com você em nada. O que vai mudar é que não vou ficar muito próximo no sentido físico. Não quero", falou o moço se protegendo após o término.

Matteus fica aos prantos ao se separar de Deniziane

O brother Matteus ficou emocionado após Deniziane pedir para terminar com o namoro deles no BBB 24, da Globo. Depois da conversa séria com ela na área externa da casa, ele foi para o quarto e chorou bastante.

Com os olhos cheios de lágrimas, ele recebeu o apoio dos amigos e agradeceu pelo carinho, mas confessou que está triste com a situação. “Eu estou sentindo muito. Obrigado mesmo. É bom chorar, fiquem de boa. Eu vou dormir na casa do Marcus”, disse ele, que dormia junto com Deniziane.