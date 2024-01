BBB 24: Anny detalhe noitada na cama com Matteus: "Começou com a mãozinha"

Deniziane contou para os brothers sobre uma noitada com Matteus embaixo do edredom do BBB 24

Deniziane, apelidada de Anny, detalhou uma noitada que teve ao lado de Matteus no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 24.

Durante a noite desta segunda-feira, 22, a sister relembrou para Alane, Beatriz, Marcus Vinicius e Wanessa como foi a noite que os dois dormiram juntos.

"Eu dormi um dia, aí eu falei: 'Não vou dormir aqui mais não'", começou. Wanessa perguntou o motivo. "Porque três dias e é gol", brincou Marcus.

"Eu fugi, minha filha, misericórdia!", fala Anny explicando a situação. A fisioterapeuta brincou sobre o desafio de resistir à tentação: "Nossa, tem que ser muito forte... Eu fico 48 horas na Prova do Líder, pode por, mas não me deixa com esse menino não, sozinha".

A mineira, então, contou como foi a noitada agitada que eles tiveram embaixo do edredom. "Ele vinha chegando e eu indo. Aí tinha hora que eu ia também", comentou. "Uns com tanto, outros com tão pouco", brinca Wanessa.

Anny ainda citou uma mão boba de Matteus: "Ele começou com a mãozinha assim. Eu falei: 'Ai, meu Deus, não faz isso, não".

Em seguida, a sister contou da decisão que eles tomaram de colocar limites na relação. "No outro dia, eu fui no Quarto do Líder e falei que não vou dormir aqui mais", falou.