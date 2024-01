BBB 24: Deniziane desabafa sobre relação com Matteus: "Não quero"

Em conversa com Beatriz, Deniziane abriu o jogo sobre como se sente em relação a fazer casal com Matteus durante o confinamento no BBB 24

Neste sábado, 27, Deniziane sentou com Beatriz perto da piscina do BBB 24, e desabafou com a colega de confinamento sobre sua relação com Matteus. Os dois tem vivido um clima de romance na casa, e já chegaram a trocar carinhos na cama, levando suspeitas do público sobre um possível beijo.

"Se fosse lá fora você já teria ficado", opinou Bia. "Acho que eu sou muito fechada em relacionamento depois que eu me machuquei muito. Agora que eu tô me soltando", desabafou Deniziane.

Depois, a sister confessou que não pensa em formar casal durante o confinamento. "Aqui dentro eu tenho muito medo. Eu durmo de conchinha com ele morrendo de culpa. Eu tô fazendo um casal, não quero estar. É hipocrisia dormir junto, mas não beija. Fica de conchinha, mas não beija. Então é um casal ou não é? Minha cabeça fica toda bagunçada, porque eu literalmente não quero fazer um casal, mas o casal tá acontecendo sem eu querer", lamentou.

Beatriz tentou tranquilizar a amiga. "Mas é uma coisa natural, não tá sendo forçado", disse ela, que em seguida disse para Deniziane que acredita que o público está na expectativa pelo beijo entre os dois.

Matteus faz ameaça na convivência

O brother Matteus surpreendeu ao revelar um traço de sua personalidade que ainda não revelou dentro do BBB 24, da Globo. Ele conversava com suas amigas e contou que também tem uma frieza em sua personalidade e ameaçou sobre quando vai mostrar esse seu lado.

O assunto surgiu quando eles comentaram sobre uma das perguntas do Raio-X desta manhã, na qual tiveram que contar qual traço de suas personalidade ainda não revelaram. Então, ele contou: "Eu falei a frieza. Eu não mostrei meu traço de frieza, se me tratarem com ignorância e me levaram no limite da ignorância, assim, eu vou me tornar frio".

Logo depois, ele fez uma ameaça sobre quando pode mudar sua postura no jogo. "Agora começaram a me tratar com ignorância, quis dar uma de bonzinho para cima de mim. Aí vão ver outro Matteus", disse ele, sem citar nomes.