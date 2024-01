BBB 24: Deniziane define alvo para primeiro paredão

Última participante a deixar a prova de resistência, Deniziane revela para colegas qual brother pretende indicar para o paredão

Após disputar a primeira prova valendo a liderança do BBB 24, Deniziane Ferreira já definiu seu alvo para o paredão do reality show da TV Globo.

Após vencer a disputa contra Matteus Amaral, a sister contou que pretende mandar Maycon Santos para a berlinda. "Ele [Maycon] quer conversar. Acho que está com medo, mas não tenho outra opção", revelou ela para suas aliadas pouco tempo após ganhar um carro zero-quilômetro. Mais cedo, durante a prova, Deniziane já havia falado sobre a possibilidade de indicar o cozinheiro caso fosse líder.

Vale lembrar que Maycon se envolveu em uma polêmica durante a prova da liderança. Ele virou assunto nas redes sociais após fazer um comentário sobre a prótese do paratleta Vinícius Rodrigues. "Nós vamos colocar um nome no 'cotinho'? A gente pode colocar um nome nele? Batizar", disse ele.

Além disso, o nome do brother aparece atrelado às palavras "ranço" e "insuportável" na web, já que as falas dele são consideradas inconvenientes, e seu comportamento expansivo também não está agradando o público que acompanha o programa.

Deniziane é a última participante na Prova de Resistência

A sister Deniziane pode se tornar a primeira líder do BBB 24, da Globo. Ela foi a última participante a ficar no campo de provas durante a disputa de resistência. A competição chegou ao fim no início da noite desta terça-feira, 9, após ter sido iniciada na noite de segunda-feira, 8.

Nas últimas horas de prova, Deniziane competiu contra Matteus, que foi o décimo sétimo eliminado da prova. "Parabéns! Deus abençoe. O teu guri merece, que vocês sejam muito felizes! A gente vai conquistar muitas coisas", afirmou ele, já que a vencedora da prova vai ganhar um carro 0 km. Saiba mais!