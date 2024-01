BBB 24: Deborah Secco opina sobre briga de Camarote com Davi: 'Fortalecendo'

A atriz Deborah Secco saiu em defesa de Davi e falou sobre o incômodo dos participantes do Camarote com o brother no BBB 24

A atriz Deborah Secco mostrou mais uma vez que está bastante ligada no BBB 24, da Globo. Ela, que sempre comenta sobre o reality show, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, para falar a respeito do participante Davi. Durante a madrugada, o brother foi assunto entre Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

Assim, em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, a artista saiu em defesa do motorista de aplicativo e afirmou que o jovem não fez nada de grave para causar tanto incômodo nos demais confinados da casa mais vigiada do país, principalmente do grupo Camarote.

"Fico me perguntando o que seriam dessas pessoas do BBB 24 que falam que Davi é mal-educado, agressivo (só por ser reativo ao que falam dele) com uma Karol Conká lá dentro, com um Gil do Vigor falando que não vai perder pra basculho, gritando e brigando com a Pocah, com um Babu e a guerra do feijão, com vários participantes das edições antigas falando atrocidades em briga", iniciou Deborah Secco.

E completou: "Elas não iriam aguentar! Iriam surtar… Não acho que Davi tenha feito nada pra despertar tamanho ódio da casa dessa forma… e mais uma vez só fortalecendo o menino, porque se isso for pra edição, o Brasil já o vê como perseguido e o favoritismo aumenta". Recentemente, a atriz defendeu Davi após uma fala polêmica do rapaz durante briga com Nizam.

Fico me perguntando o q seriam dessas pessoas do #BBB24 q falam que Davi é mal educado, agressivo (só por ser reativo ao q falam dele) com uma Karol Conká lá dentro, com um Gil do Vigor falando q não vai perder pra basculho, gritando e brigando com a Pocah, com um Babu e a guerra… — Deborah Secco (@dedesecco) January 26, 2024

Equipe de Davi se pronuncia após ele ser alvo de comentários

A equipe do brother Davi se pronunciou sobre os últimos acontecimentos na casa do BBB 24, da Globo. Os administradores da conta dele demonstraram apoio ao rapaz após ele ser alvo de uma conversa de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet na madrugada desta sexta-feira, 26.

As sisters tentaram criar um modo para que ele saia do quarto Fadas e vá dormir em outro local. Além disso, elas comentaram sobre a estratégia de jogo dele. Com a repercussão do assunto nas redes sociais, a equipe de Davi fez um post no X, antigo Twitter.

"Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune!", informaram. Pouco depois, os representantes também fizeram um desabafo no Instagram com vídeos da conversa das sisters.