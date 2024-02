BBB 24: De biquíni, corpão de Anny arranca elogios de Alane e Matteus

Alane elogiou o corpão da amiga e Matteus disse que só não casa com a sister se ela não quiser

Matteus, Deniziane, Alane e Bia aproveitavam o dia de sol na casa do BBB 24 quando Alane elogiou o corpo da fisioterapeuta. "Eu não supero que a bunda da Anny é um pau!", disse a bailarina tocando no bumbum da amiga.

"O dia que nós formos viajar para fora do país, aí vão ter que ser três passaportes. Um para mim, um para ela e um para a bunda dela", brincou Alegrete. "É verdade, tem isso. Infelizmente mais gasto, né? Mas acontece", brincou também a paraense.

Enquanto as sisters posavam para os cliques do celular para o Feed BBB, Alane disparou enquanto tirava fotos da amiga: "Matteus, se tu não casar com ela, eu caso. Passo mal".

"Eu só não caso com ela, se ela não quiser", afirma Matteus. "Vai querer casar comigo, desculpa", provoca Alane. "Depende, se ela se comportar...", brinca o gaúcho.