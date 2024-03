BBB 24: Davi toma decisão drástica contra brothers: 'Vai ser assim'

Após ter malas jogadas na piscina por Leidy Elin e brothers não reagirem, Davi toma decisão drástica e promete mudar de postura na casa

Após os últimos acontecimentos na casa do BBB 24, Davi revelou o que pretende fazer. Nesta terça-feira, 12, o motorista de aplicativo fez um desabafo com Beatriz e depois de surpreender falando qual será sua vingança contra Leidy Elin, ele comentou qual será seu comportamento com os outros brothers.

Chateado ao ter suas malas jogadas na piscina pela trancista, o motorista de aplicativo falou que não vai mais dar ibope para a sister e os outros. "Não fica assim não Davi. Se anima, também, você é uma pessoa alegre", aconselhou a vendedora do Brás.

"A partir de hoje vou mandar todo mundo tomar no c*. Todo mundo. Vou falar só com você, com a Alane, com a Isabelle e com o Matteus. O resto, falou comigo, vou falar: 'Vai se f****'. Vai ser assim agora", Davi falou.

Antes, o motorista de aplicativo já havia desabafado com Beatriz e confessou que não quer "nem olhar na cara" de Leidy Elin. Em papo com Isabelle, o baiano ainda disse: "Querem me colocar como pessoa má e eu não sou".

Após protagonizar um barraco forte com a sister no fim da noite desta segunda-feira, 11, depois do Sincerão, do BBB 24, Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança e pegou um balde.

Davi na área externa conversa com Bea.



Davi: Uma coisa é a gente discutir, brigar verbalmente, eu falar o que eu quiser e ela também… chamar a Yasmin de inútil, isso é coisa do jogo. Agora pegar minhas roupas e jogar na piscina? Antes de jogar minha roupa na piscina ela ficou… pic.twitter.com/2CrvzGPsbD — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 12, 2024

Vídeo de Bial dando esporro em sister é resgatado após ação de Leidy

Após Leidy Elin jogar as malas de Davi na piscina nesta segunda-feira, 11, muita gente questionou se a atitude da sister não valeria uma punição já que expulsão já havia sido negada pela produção quando a trancista perguntou se poderia fazer o ato na casa.

Na rede social, várias pessoas resgataram um vídeo quando Pedro Bial era apresentador do reality show e chamou a atenção de Tina, participante da segunda edição do programa que bagunçou a roupa dos brothers e teve suas coisas jogadas na piscina por Fernando após iniciar a provocação. Veja mais aqui.