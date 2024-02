BBB 24: Davi solta pum na cozinha e espanta brothers; Veja o vídeo!

Davi interrompe conversa com Matteus, Alane e Beatriz para soltar pum alto e espanta os brothers da cozinha

Davi assustou os brothers ao soltar um pum alto durante a tarde desta quarta-feira, 21, no Big Brother Brasil 24.

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, o motorista de aplicativo conversava com Matteus, Alane e Beatriz quando precisou interromper o papo.

"Pera aí, rapidinho", disse o brother antes de levantar um pouco da cadeira para soltar o pum. O barulho alto assustou o gaúcho, a bailarina e a vendedora, que logo reagiram.

"Ah vai se f*der, Davi", disparou a paraibana. "Com todo respeito", completou. "Com todo o respeito...não tá fedendo não!", avisou ele enquanto o trio levantava para se retirar do local. "Não foi o feijão, não!", insistiu o brother.

Os participantes foram para o Quarto Fada enquanto Davi foi atrás dando risada da situação. "Não vem junto que o peido vem junto", pediu Alane. "Pelo amor de Deus", disparou Bia.

Confira o momento: