BBB 24: Davi se veste de Isabelle e arranca risadas da sister

Em dia chuvoso na casa do BBB 24, o brother Davi resolve brincar ao se vestir de mulher para homenagear a amiga Isabelle

O brother Davi resolveu fazer uma brincadeira com a sister Isabelle na casa do BBB 24, da Globo. Com o dia chuvoso no Rio de Janeiro, ele se vestiu de mulher para homenagear a amiga.

O rapaz pegou o pijama vermelho e branco de Isabelle, vestiu e ainda colocou enchimentos em um sutiã e uma mecha de cabelo. Ele contou que estava fingindo ser a Isabelle mais velha e até usou uma vassoura para ser a bengala.

Quando viu a arte do amigo, Isabelle caiu na risada. “Ai, não acredito! Não acredito”, disse ela. Matteus brincou: “É a vovó maromba, olha o tamanho dos braços”.

Então, Davi imitou a sister: “Bom dia, meus filhos, bom dia curumim. Fizeram café? Curumim! Grilo, brilho! Grilho, venha aqui, eu não aguento mais pegar você”.

Davi fala do seu jogo

Durante a festa da líder Giovanna, Davi e Isabelle aproveitaram um momento a sós para conversar sobre os 70 dias de confinamento no BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, o brother se mostrou orgulhoso de sua trajetória no jogo e comentou com a amiga como se sente quando precisa enfrentar o paredão.

"Eu fico analisando, já passei foi coisa aqui, Isabelle. 70 dias de programa e foi uma história, dá até para escrever um livro", analisou o jovem, afirmando que terá muito assunto para contar quando participar de alguma entrevista após o reality show. Na sequência, Davi mencionou a etapa final da competição.

"Se eu chegar na final, vou falar que foram 100 dias de pura loucura. E assim, agora nesses últimos dias vai ser mais ainda. Porque a guerra não acaba, o jogo só termina quando acaba, mesmo que esteja nesse estágio que as pessoas começam a falar e a gente sabe o que pode acontecer", explicou o motorista de aplicativo para Cunhã.

Em seguida, ele revelou que a experiência de participar do programa foi um grande aprendizado de vida. "A gente vai sentir falta disso, né? Isso aqui é uma escola para gente, prepara para viver uma nova vida lá fora", declarou.

E continuou: "Muitas situações mexeram comigo, me deixaram triste, mas vivi muitas experiências nesse Big Brother, aprendi muita coisa. Aprendi, ensinei, fiz muita coisa, como eu estava falando com a Bia aquele ditado que as pessoas falam: 'Ah, se eu voltar vou fazer acontecer'. Eu não falo isso, vou bater no peito e falar: 'Eu fiz o que tinha que fazer aqui'", afirmou Davi.

Por fim, o brother analisou sua trajetória no jogo até o presente momento: "Não deixei nada para trás, o que tinha que fazer, eu fiz, e o que tiver que fazer, eu vou fazer. Não tenho esse sentimento de 'se eu voltar', porque quando estou no Paredão fico naquele pensamento: 'Eu fiz'. Um sentimento de 'o soldado cumpriu a missão', se eu saísse cumpri a missão, sai de cabeça erguida", concluiu.