BBB 24: Davi se surpreende após Leydi Elin declarar possível alvo

Davi não gostou de descobrir o possível alvo de Leidy para o Paredão. A sister arrematou o Poder Coringa e poderá indicar alguém direto à berlinda

Na tarde do último sábado, 24, Leydi Elin confessou para Davi a possibilidade de indicá-lo ao paredão após arremetar o "Poder Curinga". Ele expressou sua chateação e a chamou para conversar posteriormente.

"Eu estou na sua mira?", perguntou Davi em conversa no Quarto do Líder. "[Você é] um dos [que está]. Eu tinha opção na frente", revelou Leydi. "Entendi. Aí agora você pode me indicar ao paredão?", continuou o brother. "Pode ser. Mas é mais por afinidade, mais nada. Porque eu falei. Davi, você mudou, você é uma pessoa maravilhosa. Você entrou muito pensando no jogo, e você parou", justificou a carioca.

Um tempo depois, já na cozinha do BBB 24, o motorista de aplicativo desabafou sobre a atitude de Leydi. "É um clima pesado, né?", comentou Beatriz. "É porque eu acho muita sacanagem, porque a gente ajudou. É como se a gente tivesse ajudado ela a ter esse poder, né? Quando ela tiver oportunidade de indicar ao paredão. Eu que me dispus a dar mil estalecas minha e o Matteus só queria dar 640, eu que falei: 'Bora dar mil pra ajudar, porque Leidy não está dando nada. Aí ela vai... Eu acho fod*. Mas é jogo. Eu vou para o jogo", explicou Davi.

"Comprou o poder, ficou sem dinheiro nenhum e a gente aqui de boa. A gente não está fazendo questão de nada. Eu não faço questão nem de comida. Agora, a gente ajudar e ela vim querer me indicar. Por isso eu cheguei pra você (Beatriz) e falei: 'Não confio'. Por causa disso", continuou ele. "Mas ela falou alguma coisa ou tu tá supondo?", perguntou Alane.

"Supondo não, porque ela falou na cara de Bia lá no quarto", respondeu o Pipoca. "Mas você sentiu? Por que você foi lá?", perguntou Beatriz. "Eu senti aqui", respondeu ele. "O Davi falou que estava sentindo", completou Isabelle.

Diante da situação, Davi chamou Leydi Elin para conversar no Quarto Fada. Ele voltou a citar a doação de mais estalecas para ajudar nas compras, já que a sister usou tudo o que tinha para garantir o "Poder Curinga". "Jogo é jogo, faz parte. Só que no jogo eu acredito que todo mundo seja obrigado a colaborar no mercado, independente de qualquer situação. Eu vi que você ganhou o 'Poder Curinga, você tá no VIP com a gente. Eu poderia dar só a minha parte, mas falei: Vou dar mil, porque a Leidy tá zerada. A minha visão foi de ajudar a sua parte", pontuou.

"Davi, foi o que eu falei lá em cima. Eu só estou me preparando para o pior, mais nada. Se qualquer pessoa zerasse [as estalecas] pelo 'Poder Curinga', eu daria. Pra mim, isso é empatia. Se qualquer pessoa zerasse, como aconteceu semana passada, eu daria. Na semana passada, a Bia também não tinha pra dar na Xepa", disse Leydi.

"Davi, você não é minha primeira opção de voto. Eu vou fazer meu top 10, quem tá fora, eu voto. Eu tenho uma sequência, você não é a minha primeira opção. O meu critério é proximidade, e você é mais próximo das meninas. Eu nem falei se vou votar em você", continuou a sister. O motorista de aplicativo, contudo, seguiu indignado com as chances de ir ao paredão.

"Eu me dispus a te ajudar do meu, porque eu vi que você comprou o poder. Eu não tô brigando pela comida", reforçou ele. "Eu sei, eu faria o mesmo por você. Tem coisas aqui que eu acho que é além do jogo. Poxa, deu a mais pra me ajudar, ajudar a todo mundo, obrigada. Mas aí está parecendo: 'Poxa, ela quer me indicar mesmo eu tendo ajudado. Tem coisas aqui que é além do jogo. Não é porque fulano tá com zero estalecas que eu vou f*der todo mundo", argumentou a carioca.

"Eu entendi. Você está falando que me ajudou. Mas o meu critério em relação a você é só aproximação, mais nada", reforçou Leydi. Davi então abriu o jogo para a participante. "Vou ser muito sincero. Não tenho problema de ir para o paredão, porque estou aqui para jogar. Mas não tenho você como opção de voto. Estou te falando sobre uma atitude minha", afirmou.

