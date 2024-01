BBB 24: Davi se solidariza com Wanessa e garante: 'Te levo para o VIP'

Tudo em paz? O brother Davi revelou que Wanessa Camargo está em sua lista de prioridades para o VIP caso ele vença a liderança

Ao que tudo indica, o embate entre Wanessa Camargo e Davi no BBB 24, da Globo, pode estar com os dias contados. Isso porque, após a cantora o presentear com uma bolsa de estudos, o brother revelou que levará a colega de confinamento para o VIP caso ganhe a prova do líder.

Enquanto esperava o momento do Raio-X na manhã desta terça-feira, 30, o motorista de aplicativo comentou com outros brothers que havia sido sorteado mais uma vez para o Cine BBB. "Já é meu segundo cinema. O próximo vou levar a Wanessa", disse ele.

A filha de Zezé Di Camargo, então, declarou: "Se eu tiver no VIP eu fico de boa, é que na Xepa é uma forma da gente comer um pouquinho mais", brincou a sister. Davi, por sua vez, garantiu que Wanessa está em sua lista de prioridades, já que é vegana e poussi uma alimentação restrita.

"E se eu ganhar o Líder eu te levo para o VIP", afirmou o brother. A artista agradeceu o gesto do colega e Isabelle revelou que também a colocará em sua lista. "Gente, eu não quero que vocês sintam pena de mim porque eu sou vegana, de verdade, não sintam pena de mim", comentou Wanessa Camargo.

"É consciência, né? É só no VIP que você vai ter a carne que você come, as suas comidas", concluiu Davi. Vale lembrar que os dois participantes passaram por alguns conflitos dentro da casa nos últimos dias.

Davi 💬: "Se eu ganhar o Líder, eu te levo para o VIP."

Isabelle 💬: "No meu Líder, ela também tá no meu VIP."

Wanessa 💬: "Eu não quero que vocês sintam pena de mim, porque eu sou vegana." pic.twitter.com/vXHqkRRU8A — Big Brother Brasil (@bbb) January 30, 2024

Davi recebe conselho após arrumar a casa

Como de costume, o brother Davi levantou cedo e deu início às tarefas domésticas no BBB 24, da Globo. Ao longo da manhã desta terça-feira, 30, a sister Fernanda se surpreendeu ao acordar e perceber que o colega de confinamento havia limpado boa parte da casa.

Assim, enquanto cortava uma melancia na cozinha do VIP, Davi cumprimentou Fernanda. "Você já arrumou tudo? Por que você arruma tudo assim?", perguntou a sister. Ele, então, respondeu: "Eu gosto de fazer as coisas".

A amiga de Pitel decidiu se aprofundar no assunto com o motorista de aplicativo. "Você não acha que é muito trabalho, não? Pegar, lavar banheiro, varrer tudo, lavar tudo? Porque não é legal você fazer tudo para todo mundo. Sobrecarrega você, sabe?", opinou a confeiteira.

Davi, porém, garantiu que já está acostumado com as tarefas, pois faz o mesmo em sua casa. Fernanda finalizou o diálogo reforçando para o brother que outras pessoas do confinamento não fazem nada e também precisam ajudar. Confira!